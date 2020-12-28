Петерс Покровскис: "Спартак" бодреет к финишу

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, в какой форме «красно-белые» подходят к борьбе за место в плей-офф Кубка Гагарина-2021.

Если сейчас, на конец четвертого — начало пятого месяца сезона КХЛ, кто-либо из тренеров или игроков какого-либо клуба начнет жаловаться, что его команде тяжело физически, корить коронавирус и ссылаться на эпидемию, ну и всячески воздевать руки к небесам по поводу нелегкого календаря, смело передразнивайте его на любой лад.

Говорите, что жизнь вообще штука сложная, и от нее умирают, что у верблюда два горба, потому что жизнь борьба, и так далее — и тыкайте его в сдвоенные матчи «Спартака» против «Ак Барса» и «Витязя». Потому что «красно-белые» провели две игры за сутки, а теперь еще одну — через три дня, обыграв «Авангард», и у меня нет ни одной претензии (даже по поражению от «барсов» (0:3)) в части того, что москвичи где-либо уступали именно в движении и скорости, а не в игровых скилах.

Потому что именно разница в скилах в первой игре объясняла и показывала, почему казанцы на мгновение быстрее; и почему, например, пока оборонявшийся «Спартак» всей командой смотрел и ждал, что же будет делать с шайбой Найджел Доус, его партнер Станислав Галиев уже начал готовиться к передаче канадца и подсаживаться на одно колено для будущего результативного броска сходу. Как и именно тот самый гандикап объяснял, почему Тревор Мерфи расстрелял вратаря Гудачека от синей линии, и ни он, ни кто-либо из команды не успел помешать летящей с космической скоростью шайбе.

И потому что именно крепкое общее физическое состояние и высокая концентрация помогли «Спартаку» на те самые вторые сутки выглядеть свежее и бодрее игравшего с перерывами «Витязя». Пивцакину — подкараулить ляп Дергачева на ровном месте, захватить шайбу и умчать на рандеву с голкипером. Медведеву — вообще накрутить полкоманды и свободно выехать забивать из-за ворот. И всего через несколько секунд Ганзлу — получить подарок от «витязя» Даугавиньша и отдать передачу Широкову. А тот самый бессменный Юлиус Гудачек заснул лишь однажды — в других двух шайбах его вины нет, а первая так и вовсе была бы невозможна без рикошета.

После «Витязя» главный тренер «Спартака» Олег Знарок со все еще удивительными для себя благодушием и улыбкой проводит параллели между вот этой победой и поражением от «Ак Барса». Начинаю уверяться, что с приближением конца регулярки ни бодрость духа наставника, ни место его команды в турнирной таблице не ухудшатся…