"Лютая авантюра": фанаты ЦСКА оценили Олича на посту наставника армейцев

Сегодня футбольный ЦСКА подтвердил слухи о смене главного тренера и назначении на этот пост 41-летнего хорвата Ивицы Олича, который выступал за армейцев в 2003-2006 годах, провел 116 матчей и забил 44 гола.

Но главное – ЦСКА тогда выиграл, пожалуй, все что мог – три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

Президент ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил прежнего наставника – белоруса Виктора Гончаренко – за работу и поприветствовал Ивицу Олича на посту главного тренера.

– Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды, – отметил Гинер. – Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава.

Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды.

Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи.

До последнего времени Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии в качестве ассистента главного тренера и даже дошел с ней до финального этапа Чемпионата мира-2018 в России. А ЦСКА, набрав 40 очков в 23 турах, занимает сейчас пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Конечно, болельщики не могли пропустить такую новость и принялись комментировать ее в соцсетях.

«Ну, теперь у ЦСКА есть нападающий…», сыронизировал фанат со стажем.

«В России всегда думают, что любой иностранец лучше своего тренера. Но Олич – это, конечно, лютая авантюра, выбор в его сторону сделан только на основе хороших результатов хорватского футбола в целом в последнее время, к которым Ивица не имеет прямого отношения», – попытался рассуждать аналитически еще один болельщик армейцев.

«Авантюра не авантюра, а то что с «Картошкой» (Гончаренко – Прим. Sobesednik.ru) команда деградирует это никого не смущает? Хуже не будет, а так хотя бы есть уже варианты», – поспорил с ним антагонист прежнего наставника.

«Осталось подписать Вагнера Лава, Карвальо, Ролана Гусева, братьев Березуцких и Семака. И, конечно, Жиркова взять – он еще ого-го как может!», – ударился болельщик в ностальгию.

«Ивица – клевый парень, симпатичный как человек! Удачи ему в этом нелегком деле!!!» – похоже, у Олича будет хорошая поддержка фанатов.

«От всей души желаю успеха! Хочется видеть наших принципиальных соперников сильными! Так они сделают сильнее и нас!» – есть ощущение, что Олич не вызывает антипатии и у болельщиков «Спартака».

«Ваши принципиальные соперники в нулевые были очень сильны. Как это помогло вам в середине таблицы?» – тут же нарывается на добрую шутку предыдущий комментатор.

«Несколько источников утверждают, что Игнашевич ушел из «Торпедо», чтобы вновь играть в обороне ЦСКА. В ближайшее время должны подтвердить», – съязвил напоследок еще один фанат, которому знакома ностальгия.