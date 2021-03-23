Главным тренером ЦСКА стал 41-летний хорват Ивица Олич

Официальный аккаунт московского футбольного клуба ЦСКА в Твиттере сообщил, что новым главным тренером команды стал 41-летний Ивица Олич.
«Добро пожаловать домой!» — говорится в твите. Известно, что ранее Олич трудился ассистентом главного тренера сборной Хорватии, а в период с 2003 по 2006 год выступал за ЦСКА. С 2007-го футболист играл в немецких командах.
⚡⚡⚡ Ивица Олич - новый главный тренер #ЦСКА! Добро пожаловать домой! 🔴🔵 "https://t.co/e04XyZlLRG" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" pic.twitter.com/ohbfqa26H8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
За три года в ЦСКА Ивица забил 44 мяча во время 116 матчей, пишет «Интерфакс».