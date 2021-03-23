Главным тренером ЦСКА стал 41-летний хорват Ивица Олич

Официальный аккаунт московского футбольного клуба ЦСКА в Твиттере сообщил, что новым главным тренером команды стал 41-летний Ивица Олич.

«Добро пожаловать домой!» — говорится в твите. Известно, что ранее Олич трудился ассистентом главного тренера сборной Хорватии, а в период с 2003 по 2006 год выступал за ЦСКА. С 2007-го футболист играл в немецких командах.

За три года в ЦСКА Ивица забил 44 мяча во время 116 матчей, пишет «Интерфакс».