"Жаль, что не выкинули из самолета": спартаковцы отреагировали на интервью Вилкова

Известный футбольный арбитр Михаил Вилков дал большое интервью «Чемпионату», и в числе прочего рассказал историю о неприятной встрече с фанатами «Спартака» на борту самолета.

Надо отметить, что у болельщиков красно-белых к Вилкову «особая любовь», его часто называют «зенитовским судьей». А фанат «Спартака», актер Дмитрий Назаров, даже как-то посвятил песню судьям РПЛ, и единственным, кого он выделил по фамилии, был именно Вилков.

«В "Спорт-Экспрессе" список судей огласили: Целых двадцать молодых и стариков. И теперь в судейском корпусе России Семь арбитров-петербуржцев и Вилков. Их почти что половина в поле будет – Неподкупных, подготовленных свистков. Сине-бело-голубых сегодня судят Сине-бело-голубые и Вилков. Видно, воздух на Неве такой упругий Или климат просто питерский таков, Что родятся бесконечно в Петербурге Гениальные арбитры и Вилков. Все в футболе нашем тупо и нескладно, А болельщики – лишь стадо дураков. Есть один лишь город и одна команда, Семь арбитров и, конечно же, Вилков. Отстранили его, помню, без вопросов, Но на ВАР ему пробраться удалось. Даже если б нас судили эскимосы, То Вилков бы доказал, что эскимос», – спел Назаров.

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров

А теперь к самой истории встречи Вилкова с болельщиками «Спартака».

«Порой натыкаюсь на фанатов. Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака».

В самолёте болельщики столичной команды узнали: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта».

Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 02:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока ещё не успели проснуться болельщики», – рассказал Вилков.

Едва интервью увидело свет, Вилков сразу же получил порцию хейта в свой адрес от болельщиков «Спартака», и выражение «Жаль, что не выкинули» оказалось, пожалуй, самым мягким из предложенных.

«Поэтому летает чартерным рейсом "Газпрома"», – намекнул на прозвище судьи один из фанатов.

«Нет, теперь он летает только с парашютом», – пошутил второй.

«Какая-то ересь… Сами прикиньте: самолет уже сел в Москве, Вилков уже успел слинять из самолета, а болельщики "Спартака" продолжали спать в самолете. Что, все, что ли? Это что там употребляют фаны, что их там всех так вырубило?» – задался неожиданным вопросом третий.

«Он просто выломился в иллюминатор и убежал, как только самолет коснулся шасси полосы», – нашел ответ еще один болельщик красно-белых.

«Это так пошутили. Наверное, даже налили ему потом», – нашелся среди читателей интервью и позитивный человек.

«Как говорил один персонаж: хотели бы выкинуть – выкинули бы», – завершил дискуссию еще один фанат.

Сергей Бегишев.