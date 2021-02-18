Петерс Покровскис: Подать "Спартак", а не "Витязь"

Обозреватель Sobesednik.ru — о борьбе за восьмую путевку в плей-офф Западной конференции КХЛ.

Как там в той фразе-то, что приписывают Салтыкову-Щедрину? «Разбудите меня через сто лет, и спросите, что сейчас делается в России, и я отвечу — пьют и воруют?» Ну, а в КХЛ так: будите меня каждый февраль — и я почти без всякого риска ошибиться скажу — «Витязь», бьющийся за восьмое место, в конце «регулярки» играет с ЦСКА, потом попадает на него же в плей-офф, потом без шансов вылетает в четырех матчах. Бадам-тсс!

В армейской программке к нынешнему матчу цитируется тот самый легендарный хоккеист, ныне член попечительского совета «красно-синих» Сергей Федоров с глубочайшей, прости господи, мыслью о том, что последние игры регулярного чемпионата ЦСКА надо-де проводить в режиме, максимально приближенном к кубковому. Незамедлительно, конечно, вспоминается еще один щедринской эпохи герой с вот этим вот «Чего ни скажешь, из всего сделают высочайшее повеление», но шутки в сторону — оно для всех так. Просто ЦСКА каждый матч катком готов пройти по сопернику, словно финал уже сейчас. «Витязь», конечно, что до (в «гладком» чемпионате), что после (в плей-офф), честно бьется изо всех сил, но их с армейцами разрыв в классе настолько гигантский, что в итоге часть голов подмосковные хоккеисты просто привозят себе сами, в части упускают соперника в скорости реакции на игровой эпизод, а часть просто зевают после неизбежной, помучившись с таким-то соперником, деконцентрации.

Ну правда — вот голкипер Антон Тодыков (хоть он и вратарь-бэкап, но все же весьма номинальный, как никак больше трети матчей в сезоне провел) отбивает шайбу перед собой, а его партнеры чуть дезориентированы, и 1:0. А это был лишь первый эпизод, когда ЦСКА включился в игру, и первое же численное большинство, которое армейцы сразу после повышенных оборотов-то и заработали. Вот Тодыков настолько «внимательно» наблюдает проход чужого защитника Гилмора и так «увлечен» его борьбой с защитником «Витязя», что пропускает шайбу, которую тот р-р-раз и швырнул «с лопаты». А вот 20-летний армеец Афанасьев, едва начинается третий период (и полминуты не прошло!), реактивно оставляет оппонента за спиной, и выдает результативную передачу Андронову.

Тут можно, конечно, вдаваться в детали, но честно — и так понятно: примерно то же будет и в плей-офф. Ну, потому что примерно то же происходит каждый год. И хотите — называйте это случайностью или серией совпадений, но главный тренер «Витязя» Михаил Кравец, которого камеры часто выводили на экраны, был «в огне» раздачи указаний лишь до первого гола. Потом как ни выхватывал его объектив, он был столь же безмолвен и недвижим, как и вся армейская тренерская бригада.

За считанные туры до конца «регулярки» «Витязь» и «Спартак» все еще имеют одинаковое число и очков, и игр — 56 и 55 соответственно — и москвичи уступают лишь по дополнительным показателям. У обеих команд примерно ровный календарь: ну, может столичному клубу будет чуть-чуть попроще. Но в самом последнем туре они сыграют между собой — и скорей всего, только там и решится судьба последней путевки. И ради более острой интриги я бы хотел, чтобы в плей-офф прошел «Спартак».

Когда-то Эдуарда Безуглова, тогда еще будущего врача сборной России по футболу, так напутствовал детский тренер в беговой секции: у тебя, мол, два пути — водка или бег, и если с водкой все понятно, то с бегом есть варианты; кажется так Эдуард рассказывал это в своей части книги-сборника «Мы здесь, чтобы победить». Миниатюру всей серии с «Витязем» мы выпили вот прямо только что. А вот «Спартак» Олега Знарка, над которым из-за неудачного выступления еще и сгущаются тучи, кажется, мог бы побежать…