Петерс Покровскис: Подать "Спартак", а не "Витязь"

Фото: depositphotos

Доллар, евро или биткоин? Как заработать на пандемии
Сергею Лаврову остается лишь делать победный вид // фото: Global Look Press

Дмитрий Орешкин: Лавров Блефует. А что ему еще остается?
Фото: depositphotos

Как отличить настоящего полицейского от мошенника
Елена Север и Юрий Киселёв // Global Look Press

Музыкальный кооператив "Озеро"
В центре внимания
Андрей Мягков с женой Анастасией Вознесенской // фото: Global Look Press
Пристроил в "Гараж", выхаживал после инсульта: история любви Мягкова и Вознесенской
"Совесть не позволяет молчать": Как "прижимают" поддерживающих протесты артистов
Андрей Кураев: Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике

Новости дня

18 февраля, четверг

[14:35]СК поздравил 14-летних с днем рождения и предупредил об ответственности за убийство
[14:01]Обвинивший Соловьева в оправдании нацизма автор петиции разобрал коннотации слова "смелый"
[13:57]Суд Ростова-на-Дону признал виновной активистку Анастасию Шевченко
[13:31]Около четверти россиян увеличили расходы на подарки к 23 февраля и 8 марта
[12:38]Марио Фернандес заключил с ЦСКА новый договор, рассчитанный на срок до 2024 года
[11:58]В РФ выявили почти 13,5 тыс. случаев ковида за сутки – на 619 больше, чем вчера
[11:40]"Если героиню бил муж, то смотрят все!" Почему в "Модном приговоре" одни женщины
[10:36]Актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет
[09:59]Оргкомитет ОИ в Токио вместо обвиненного в сексизме Есиро Мори возглавит женщина
[09:19]Netflix выпустит сериал по мотивам "Семейки Аддамс", режиссером будет Тим Бертон
[08:07]Киев объявил о вакцинации, Минск могут лишить Евровидения: главное к 18 февраля
[07:48]До конца недели ЦФО ждут сильные морозы, на Камчатке температура превысит норму

17 февраля, среда

[22:06]"На какой основе они будут жить?" В МИДе возмущены решением ЕСПЧ по Навальному
[21:20]"Вегетарианский период истории": на Лубянку предложили вернуть фонтан 1835 года
[20:59]"Локомотив" сообщил об отмене розыгрыша Юношеской лиги УЕФА
[20:04]УФСИН по Москве: глава "Альянса врачей" не нарушала условий домашнего ареста
[19:35]В Европе набирают астронавтов-инвалидов со степенью в области медицины или IT
[18:46]РКН пригрозил штрафом соцсети Clubhouse, заблокировавшей Соловьева
[17:59]Защита Навального: РФ обязана исполнить требование ЕСПЧ об освобождении политика
[17:35]Фигурантка "санитарного дела" Васильева сбежала из-под домашннго ареста, чтобы спасти дочь
[16:52]"Инстасамку" отстранили от проекта "100% волк" после скандального поста
[15:55]Матвиенко возмутил фейк о её пенсии в 450 тысяч. Зарабатывает она в 3 раза больше
[15:33]Полиция и ФНС начали проверки фирм, чьих руководителей задержали на митингах
[15:07]Все партии, кроме ЕР, голосовали против закона, запрещающего агитацию в Сети. Он принят
[14:20]Путин допустил введение в России талонов на еду для бедных
[13:52]Соловьев грозит судом депутату, увидевшему реабилитацию нацизма в "похвале" Гитлера
[13:00]Путин заявил, что люди "справедливо требуют" перемен, не добавив, каких и в чем
[12:02]"Хваливший" Гитлера блогер Владимир Соловьев второй раз заблокирован в Clubhouse
[11:21]Брянские чиновники одолжили танк и решили не возвращать, прикрывшись памятью предков
[10:32]Медведев обыгрывает Рублева, выходит в полуфинал и становится 3-й ракеткой мира
[09:56]Росстат: Картофель и морковь подорожали на 40% и 34%. В среднем по овощам – 16%
[09:24]Мясо птицы и яйца хотят продавать на 10% дороже вслед за колбасой и сосисками
[08:47]Росгвардия с лопатой, агент Шарий, в ГД жалуются на Соловьева. Главное к 17 февраля

16 февраля, вторник

[22:45]Мультфильм "100% волк" предлагают бойкотировать из-за участия Инстасамки
[21:57]Сутенер, вовлекавший малолетних в проституцию, осужден на 4 года
[21:25]В Японии появился министр одиночества
[20:41]В Самаре художник сделал из автобусной остановки уютную хрущевку
[19:44]Сайты с "ложными обвинениями" хотят без суда блокировать через прокуратуру
[18:21]Перевозчикам запретили высаживать безбилетников младше 16 лет
[17:52]Мигранты смогут подтверждать ВИЧ-статус для визы в РФ в родной стране

Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото: depositphotos
Цвет праздника – красный: Рецепт "Красного бархата" на День всех влюбленный
Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
sobesednik logo

Петерс Покровскис: Подать "Спартак", а не "Витязь"

Спорт
10:57, 18 февраля 2021

Петерс Покровскис: Подать "Спартак", а не "Витязь"
Игрок "Витязя" Александр Семин // Фото: Gkobal Look Press
Игрок "Витязя" Александр Семин // Фото: Gkobal Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru — о борьбе за восьмую путевку в плей-офф Западной конференции КХЛ.

Как там в той фразе-то, что приписывают Салтыкову-Щедрину? «Разбудите меня через сто лет, и спросите, что сейчас делается в России, и я отвечу — пьют и воруют?» Ну, а в КХЛ так: будите меня каждый февраль — и я почти без всякого риска ошибиться скажу — «Витязь», бьющийся за восьмое место, в конце «регулярки» играет с ЦСКА, потом попадает на него же в плей-офф, потом без шансов вылетает в четырех матчах. Бадам-тсс!

В армейской программке к нынешнему матчу цитируется тот самый легендарный хоккеист, ныне член попечительского совета «красно-синих» Сергей Федоров с глубочайшей, прости господи, мыслью о том, что последние игры регулярного чемпионата ЦСКА надо-де проводить в режиме, максимально приближенном к кубковому. Незамедлительно, конечно, вспоминается еще один щедринской эпохи герой с вот этим вот «Чего ни скажешь, из всего сделают высочайшее повеление», но шутки в сторону — оно для всех так. Просто ЦСКА каждый матч катком готов пройти по сопернику, словно финал уже сейчас. «Витязь», конечно, что до (в «гладком» чемпионате), что после (в плей-офф), честно бьется изо всех сил, но их с армейцами разрыв в классе настолько гигантский, что в итоге часть голов подмосковные хоккеисты просто привозят себе сами, в части упускают соперника в скорости реакции на игровой эпизод, а часть просто зевают после неизбежной, помучившись с таким-то соперником, деконцентрации.

Ну правда — вот голкипер Антон Тодыков (хоть он и вратарь-бэкап, но все же весьма номинальный, как никак больше трети матчей в сезоне провел) отбивает шайбу перед собой, а его партнеры чуть дезориентированы, и 1:0. А это был лишь первый эпизод, когда ЦСКА включился в игру, и первое же численное большинство, которое армейцы сразу после повышенных оборотов-то и заработали. Вот Тодыков настолько «внимательно» наблюдает проход чужого защитника Гилмора и так «увлечен» его борьбой с защитником «Витязя», что пропускает шайбу, которую тот р-р-раз и швырнул «с лопаты». А вот 20-летний армеец Афанасьев, едва начинается третий период (и полминуты не прошло!), реактивно оставляет оппонента за спиной, и выдает результативную передачу Андронову.

Тут можно, конечно, вдаваться в детали, но честно — и так понятно: примерно то же будет и в плей-офф. Ну, потому что примерно то же происходит каждый год. И хотите — называйте это случайностью или серией совпадений, но главный тренер «Витязя» Михаил Кравец, которого камеры часто выводили на экраны, был «в огне» раздачи указаний лишь до первого гола. Потом как ни выхватывал его объектив, он был столь же безмолвен и недвижим, как и вся армейская тренерская бригада.

За считанные туры до конца «регулярки» «Витязь» и «Спартак» все еще имеют одинаковое число и очков, и игр — 56 и 55 соответственно — и москвичи уступают лишь по дополнительным показателям. У обеих команд примерно ровный календарь: ну, может столичному клубу будет чуть-чуть попроще. Но в самом последнем туре они сыграют между собой — и скорей всего, только там и решится судьба последней путевки. И ради более острой интриги я бы хотел, чтобы в плей-офф прошел «Спартак».

Когда-то Эдуарда Безуглова, тогда еще будущего врача сборной России по футболу, так напутствовал детский тренер в беговой секции: у тебя, мол, два пути — водка или бег, и если с водкой все понятно, то с бегом есть варианты; кажется так Эдуард рассказывал это в своей части книги-сборника «Мы здесь, чтобы победить». Миниатюру всей серии с «Витязем» мы выпили вот прямо только что. А вот «Спартак» Олега Знарка, над которым из-за неудачного выступления еще и сгущаются тучи, кажется, мог бы побежать…

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Спорт

Марио Фернандес заключил с ЦСКА новый договор, рассчитанный на срок до 2024 года
Игрок "Витязя" Александр Семин // Фото: Gkobal Look Press

Спорт

Петерс Покровскис: Подать "Спартак", а не "Витязь"
Нет изображения

Спорт

Оргкомитет ОИ в Токио вместо обвиненного в сексизме Есиро Мори возглавит женщина
Политика
Продуктовые карточки и дворцы: Несмиян назвал "закономерные итоги правление Владимира Путина"
Какой приговор вынесут активистке "Открытки" Анастасии Шевченко
"На все 146 процентов": эксперт оценил планы Кремля на выборы в Госдуму
Племянник Путина сравнил фильм Навального о дворце в Геленджике с работой фашистских шпионов
Общество
Всего два варианта: адвокат назвала последствия для РФ при неисполнении решения ЕСПЧ по Навальному
Синоптики предсказали россиянам небывало позднюю весну
Марина Литвинович: Права людей в Сахарово нарушались кардинальным образом
Журналиста Sobesednik.ru оштрафовали на 10 тысяч рублей за митинг 31 января
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко изобрел способ расправиться с двумя видами зол одновременно. Он предложил местным депутатам внести покос борщевика Сосновского в список общественных работ. Чтобы на них можно было законно направлять алиментщиков

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Третий этап исследования российской вакцины, на котором укололи меня и других добровольцев, еще не закончен. Тьфу-тьфу-тьфу, никто из зоопарка подопытных пока не умер. Владимир Владимирович, давайте к нам. Мы не кусаемся. Мы даже не колемся. По крайней мере, не так часто

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тренд на изоляцию в России есть, он популярен, разговоры о толерастной Гейропе ведутся не только гопниками, но и, прости господи, интеллектуалами, хотя граница между ними стирается по мере того, как укрепляется граница между РФ и прочим миром

Культура и ТВ
Актер Марк Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой
"Зачем на дачу поперся в мороз?!": Краско раскрыл причину болезни Боярского
Бабкина – пингвин, Буйнов – банан? Кто они – новые герои шоу "Маска"
"Безобразие на госуровне!": Соседов обратился к Путину из-за награждения ЮрКисса
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев резко ответил сплетникам: Заслужил право жить, как хочу!
"Я плакал": Сергей Лазарев рассказал о съемках клипа "Снег в океане"
"Рядом с Анеттой – странные советчики": на дочери Легкоступовой делают пиар
Проект давался тяжело: Мите Фомину пришлось идти к психологу из-за шоу "Точь-в-точь"

Здоровье
Ученые: более ответственные и сознательные люди живут дольше
Тяжесть коронавируса зависит от генов неандертальцев
Новое открытие ученых: риск смерти от COVID-19 снижается за счет витамина D
Регулярные упражнения – новый способ профилактики рака
Туризм
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Роберт Оппенгеймер // фото в статье: Global Look Press
"Теперь я смерть – разрушитель миров": Оппенгеймер страдал депрессией и читал Бодлера
Сергей и Юлия Скрипали до отравления в Солсбери // Фото: Global Look Press
В квартире Юлии Скрипаль поселились чужие люди: фото интерьера
Максим Тесак // фото: Global Look Press
Тесак войны зарыт: кто на самом деле в ответе за нацистские убийства нулевых
Андрей Кигим // Фото: Global Look Press
Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда
Фото: Global Look Press
Русский сын и бомба в ракушке: пять историй о Фиделе Кастро
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Геннадий Онищенко // фото в статье: Global Look Press
Геннадий Онищенко:
Иммунный статус Путина – гостайна!
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Кадр: фильм «Зоя»
Александр Невзоров:
Свою "Зою" я посвящу Мединскому
Фото: Global Look Press; в статье: фильмы с участием Анастасии Вертинской
Анастасия Вертинская:
Сейчас модно ругать Путина. Считается, что быть патриотом – некрасиво
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
^