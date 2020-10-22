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Петерс Покровскис: ЦСКА срубил фишку сезона?

Спорт
16:29, 22 октября 2020

Петерс Покровскис: ЦСКА срубил фишку сезона?
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru – об армейцах, проигравших нижегородскому «Торпедо» в овертайме 2:3, но сохранивших лидерство в таблице КХЛ.

Полупустая хоккейная «ЦСКА Арена» как будто готовится к тому, к чему уже вот-вот вернутся футболисты – матчам без зрителей. Ну а ее хозяева как будто следуют своему плану на этот странный во всех отношениях сезон. Сезон, который еще непонятно чем, когда и как закончится, да и не приостановится ли вообще – вопрос. Не внезапно оборвется сродни прошлому, но уж обязательно как-то вывернет. И поэтому это сезон, в котором все, очевидно, будет решать длина и глубина скамейки, а значит, и сила и прочность выстроенной клубной вертикали.

Игра с «Торпедо» была уже, не сбиться бы со счета, то ли пятой, то ли шестой для ЦСКА в формате «через день», а впереди еще две – и как тут не обойтись без ротации! А как ротации, в свою очередь, не обойтись без кадровых резервов команд Высшей и Молодежной лиг? Еще в том сезоне я обсуждал с одним из специалистов плюсы и минусы системы фарм-клубов и договоров команд КХЛ и ВХЛ, и тогда уже сходу в нашем разговоре всплыли две фамилии экс-игроков армейской «Звезды», которые еще не так давно засветились в «Вышке», а теперь уже задействованы в главной команде в КХЛ. Спустя год впору обновить данные и пополнить списочек – хотя зачем, если тренд и без того очевиден?

Это сейчас не о том, кто, кого, как и чем завлекает, а о том, кто вообще что имеет и как этим распоряжается. Питерский СКА вот тоже хейтят за его трансферные кампании, а меж тем команду сейчас так подкосило, что она не только молодежным составом играет –  на тренерский мостик встал аж Роман Ротенберг! И веселит теперь своими словесными оборотами про опыт на основе дружбы с хоккейными людьми или велеречивостью про «штурвал истребителя». Думаешь – ну на таком-то примере как не перестраховываться?! Но вот торпедовцы, например, напротив только что выгнали двоих форвардов. Были бы кадры бестолковы – ладно, но тогда не стала бы тольяттинская «Лада», в которой эти изгнанники по тому самому договору о сотрудничестве почти все время и отыграли, никого из них переподписывать. А «Лада» подписала, хоть пока и одного. 

 ...Так или иначе, хоть «Торпедо» и побеждает, а ЦСКА даже при этом своем жесточайшем графике набирает очередные очки. Не подряд, но первое место продолжает оставаться за «красно-синими». В красивой армейской картинке пока, кажется, виден только один тонкий момент – ошибки. Ошибается и опытнейший вратарь Ларс Юханссон, подаривший торпедовцам стартовый гол: он выскочил из ворот и швырнул разворачивавшемуся партнеру шайбу, а защитник нерасторопно ее обработал и мгновенно потерял; в итоге юный Денис Венгрыжановский расстреливал пустую «рамку». Ошибается и 23-летний защитник Егор Рыков, который недоработал в позиционной опеке и позволил Варнакову подобраться к воротам, отдать партнеру передачу, принять шайбу назад и забить победный гол в овертайме. С другой стороны, если уж ошибаться и учиться на этих ошибках, то когда, если не сейчас?

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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