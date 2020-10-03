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Петерс Покровскис: Коронавирус в российском хоккее – будет еще хуже?

Спорт
12:36, 03 октября 2020

Петерс Покровскис: Коронавирус в российском хоккее – будет еще хуже?
Global Look Press
Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru – о ситуации с коронавирусом в ВХЛ и возможной причине разницы в заболеваемости с КХЛ.

Миловидная блондинка резво сдвинула ограждение, отделявшее трибуны ЛДС ЦСКА от территории ледовой коробки, и устремилась к скамейке запасных «Лады». Туда ее жестом позвал герой матча против «Звезды», нападающий Юрий Назаров, сделавший дубль и подаривший своей команде долгожданную победу 4:2. Она обнимает и целует брата (а кто же это еще; если рядом с ней всю игру сидели парень и ребенок). Следом за девушкой к Назарову идут обниматься и общаться те самые спутники. 

Они – со сдвинутыми на подбородок масками, и стюарда, который весь матч то и дело подходил к гостевому сектору и все просил и просил зрителей надеть индивидуальные средства защиты «хотя бы на подбородок», с финальной сиреной как ветром сдуло. Он – игрок команды, в которой часть игроков и персонала болеют коронавирусом (причем некоторые, как говорят, в тяжелой форме, с поражением легких), и потому некоторые его одноклубники даже не поехали на этот выезд, а остались дома, в Тольятти. Кто из соскучившихся друг по другу родственников находится в более рискованной ситуации и в какой перспективе – даже непонятно. В одном городе как дружно игнорировали все введенные ограничения, прямо начиная с весны, так и продолжают, и потому больницы снова близки к переполнению, и корпуса снова перепрофилируются. Другой как крупнейший мегаполис, важнейший междугородний и международный транспортный узел, и был, и остается, и будет потенциальным эпицентром распространения опасности. 

Ко всему прочему в Высшей лиге складывается уникальная ситуация: заболевших по сравнению с КХЛ поначалу вроде бы было меньше, но при этом командных карантинов теперь больше. В конце прошлой недели «перекрылись» очередные три клуба ВХЛ, да и в последующие дни только и мелькает в новостных заголовках «перенесены», «перенесены», «перенесены»... А есть, например, тюменский «Рубин», который за месяц со старта сезона не сыграл пока ни одного матча – первые предстоят только сейчас. 

В чем проблема? Насколько я понял, пообщавшись со знающими людьми, все банально, но грустно: поскольку очень многое зависит от качества забора, доставки, сроков и, конечно, чувствительность тест-систем, то понятно, что в более богатой и профессиональной КХЛ вирус выявляют лучше. Да и для самой лаборатории, определяющей результат, это весьма не простой анализ. Более того, у тех, кто уже «глубоко» болеет пневмонией, анализы вообще редко бывают «положительными», потому что вирус уже спустился в нижние дыхательные пути, а его, как уже всем известно, ищут в носоглотке. Так что отрицательный результат тестирования по сути не исключает ничего. 

Хуже другое – тренер КХЛ-овского «Амура» Олег Филимонов, например, уже впрямую высказал то, что пока остается под общим сомнением, а то и запретом у специалистов: ковид прицепился к некоторым его игрокам по второму разу. Я сперва было подумал, что это он так соломку стелит – результаты-то не блеск; но по-видимому (и в том числе, по видимой картине заболеваемости), как минимум доля правды в этом заявлении есть.

И я, конечно, счастлив, что теперь можно снова наблюдать хоккей – вживую или, для тех, кто тоже в группе риска и лишний раз не высовывается из дома, в трансляции – но исходя из всего этого, я никак не могу понять, почему в КХЛ гораздо более строгие условия доступа и общения. И я не призываю что-то ужесточить или ослабить – я пока просто призываю донести логику принятия решений. Потому что нынче, если посмотреть на ситуацию циничным начальственным государственническим взглядом, выходит, будто или игроков и зрителей вышки не так жалко «если что», или, пардон за возможно излишнюю конспирологию, это какое-то сознательное и продуманное решение сверху...

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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