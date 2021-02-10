Устал от неопределенности: Нурмагомедов заявил о готовности лишиться титула UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что готов освободить титул.

«Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределенности, дивизион должен идти вперед», – цитирует ТАСС Нурмагомедова. Спортсмен подчеркнул, что его решение является окончательным.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры осенью прошлого года, после того, как на турнире UFC удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.