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"Демоны Плющенко": фигурист должен построить на Рублевке... бойцовский клуб

Спорт
07:03, 19 января 2021
«Собеседник» №02-2021

"Демоны Плющенко": фигурист должен построить на Рублевке... бойцовский клуб
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Корреспондент «Собеседника» дает совет олимпийскому чемпиону по расширению своей спортивной школы.

На прошлой неделе фигурист стал самым обсуждаемым спортсменом страны. Вначале он отреагировал на публикацию «Собеседника», записав видео коттеджей для лучших фигуристок академии «Ангелы Плющенко» (что рядом с его собственным домом). Затем стал объектом нападок со стороны хореографа Алексея Железнякова во «ВКонтакте». Специалист из группы Этери Тутберидзе вызвал Плющенко на «стрелку», пообещав заткнуть его «неблагодарный поганый рот». Пока все думали, что привело Железнякова к агрессии, тот уже извинился, назвав все недоразумением. Тем не менее Евгений Плющенко принял вызов и в этот раз. Извинения не дошли до цели: «Если ты мужчина, то нужно отвечать, а не включать заднюю».

В последнее время вокруг имени фигуриста растет напряжение. Летом он предлагал выйти на бой Алексею Навальному. До этого разносил в пух и прах работу других членов команды Этери Тутберидзе: «Это ужас». Есть только одно решение. На Рублевке, где уже построен каток для «Ангелов Плющенко», должен появиться боксерский ринг. Или восьмиугольник для ММА. Запрос на это есть у многих. Чтобы никто не путал клуб с фигурной академией, назвать можно «Демоны Плющенко».

В любом случае территория в 3000 квадратных метров, которую чемпион взял в аренду под каток (сам лед занимает 2000), по данным Россреестра, имеет классификацию «спорт».

Небольшой жилой домик Рудковской, который незаметно вырос на этой территории, по документам на такую территорию ну никак не вписывается.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «Плющенко должен построить на Рублевке... бойцовский клуб».

Теги: #Плющенко

Рубрика: Спорт

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