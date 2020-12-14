Падение в фитнес-отрасли составляет 35%, банкротство грозит половине спортклубов

Половина столичных фитнес-центров может оказаться банкротом к первому кварталу 2021 года из-за ограничений по COVID-19.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева, пишет «Интерфакс». По ее словам, за период пандемии обанкротилось около 15-20% предприятий в сфере фитнеса, сокращение выручки к началу осени составило 40-50%. «Если эта динамика сохранится, то на конец 2020 года-первый квартал 2021 года обанкротится 50% фитнес-клубов», – сказала Минеева, добавив, что в общей сложности падение в отрасли фитнес-индустрии составляет 35%.

Она отметила, что необходимо предоставить целевые субсидий для оплаты задолженностей фитнес-сетей, а также снизить налоги и взносы для спортклубов, поскольку они являются социально-ориентированной отраслью. Кроме того, представители индустрии просят ввести мораторий на возврат авансовых платежей за годовое клубное членство и включить часть фитнес-услуг в обязательное медицинское страхование как формы превентивной медицины, рассказала бизнес-омбудсмен.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин.