"Молюсь, чтобы не закрылся фитнесс." Прохор Шаляпин признался, чего он боится в свой день рождения

Прохор Шаляпин очень любит путешествовать, но в настоящее время боится улетать за рубеж. И дело не в закрытых границах. Об истинных причинах своего страха Прохор рассказал в интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

До пандемии Шаляпин часто баловал себя заграничными поездками и не боялся попадать в приключения, но не сегодня.

– В феврале прекрасно отдохнул на Маврикии и в Америке. Одним словом, успел хоть что-то урвать до пандемии, – говорит 37-летний Прохор. – А сейчас, несмотря на то, что у меня есть возможность полететь на Мальдивы, Сейшелы и в Танзанию, куда недавно у нас открылись границы, я никуда не собираюсь. Ведь если я туда улечу и заболею, не дай Бог, коронавирусом, то там никому не буду нужен, меня не будут лечить.

Певец уверен, что лучше не рисковать своим здоровьем, поэтому и отказывается сейчас даже от романтических поездок.

– Я считаю, что наша российская медицина – не самая плохая в мире, несмотря на то, что все на нее нападают, – продолжает Прохор. – У меня мама работает в больнице. Да, у них много сложностей. Но по крайней мере наша медицина бесплатная. А в других странах на все медицинское обслуживание такие цены, что не приведи Господи заболеть – лучше сразу умереть!

– А где будете встречать Новый год?

– С друзьями на одной из их дач. Обычно в Новогоднюю ночь выступал на московских уличных площадках. Мне это очень нравилось. Но в этом году придется нам всем ограничиться. Не вижу в этом ничего страшного. В 2001-м, когда я только второй год проживал в Москве, я вообще отмечал Новый год в переходе метро. Дело в том, что мне предложили в новогоднюю ночь выступить в клубе. Я туда приехал, а заведение оказалось закрыто. Одним словом, меня обманули организаторы, шутка такая. Самое интересное, что 20 лет прошло, а мне до сих пор неприятно. В итоге я праздновал Новый год в переходе с незнакомыми мне людьми. Мы пили шампанское из пластмассовых стаканчиков, и нам было очень весело. Правда, я рассчитывал в ту ночь все-таки заработать, но, увы.

– Новые ограничения, как закрытие ресторанов после 23:00, как-то изменили ваши привычки?

– У меня нет собственного клуба или ресторана. Поэтому и не переживаю. Конечно, хочется, чтобы бизнес у людей шел, все оставались на плаву. Главное, что я имею возможность гулять. Молюсь только, чтобы вновь не закрылись фитнес-клубы. Вот это самое для меня важное.

– Многие на самоизоляции сделали то, до чего раньше не доходили руки…

– А я полностью перемыл свою квартиру – даже те ее участки, по которым 15 лет не проходился тряпкой. А еще, я почитал книги, посмотрел спектакли Малого театра. Одним словом, не особо страдал.

А еще Прохор сделал откровенное признание. Оказывается, несмотря на тягу к новым местам, Шаляпин в буквальном смысле слова боится… отрываться от земли.

– Мне однажды подарили сертификат, благодаря которому я бы смог полетать на истребителе, – вспомнил артист. – Но я им не воспользовался, потому что, не то что на истребителе, а я в принципе боюсь летать на самолетах. Никакие экстремальные виды отдыха не приемлю.