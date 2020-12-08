Понедельник ушел в субботу: советский футболист так и не дождался юбилейного Евро

Этим летом очередной чемпионат Европы должен был пройти спустя 60 лет после самого первого, на котором Виктор Понедельник стал главным героем.

Понедельник забил решающий гол в финале Евро-1960 и сделал сборную СССР чемпионом еще до того, как родился Марадона. Но сейчас двух футболистов сравнивают – они ушли друг за другом. В честь аргентинца назвали стадион в Неаполе. Нет сомнений, что в родном для Понедельника Ростове-на-Дону спортивную арену тоже назовут его именем. Об этом уже попросили, почти потребовали несколько десятков знаменитостей. Большой почет после смерти, которого Понедельнику при жизни не хватало.

В 2016-м чемпионат Европы проходил во Франции. Но Виктора Понедельника туда не взяли. На то, чтобы привезти ветеранов, у РФС не хватило денег. Понедельник даже хотел подойти к Путину на одном из околоспортивных мероприятий, но президент слишком быстро улетел на вертолете.

– Такова ветеранская жизнь. Но когда тебе под 80, это уже не так трогает, – говорил мне Понедельник.

Я попытался его утешить, сказав, что зато на ЧМ-2018 никуда ехать не надо. Он посмеялся:

– Да уж. Но до этого еще дожить надо.

И дожил. А вот до юбилейного Евро, 4 матча которого пройдут в Петербурге, уже не успел.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2020 под заголовком «Понедельник ушел в субботу».