Хабиб Нурмагомедов расплакался, объявляя о конце карьеры

32-летний боец Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом одержал 29-ю победу в своей карьере, на этот раз поверженным оказался американец Джастин Гэтжи.

Бой закончился в начале второго раунда, но самое неожиданное случилось уже после того, как стал известен победитель.

Российский боец начал рыдать прямо на ринге. Он пытался скрыть слезы. Закрывал лицо полотенцем и прятал глаза от телекамер, но дрожавшие плечи и все поведение спортсмена выдавали его состояние. Свидетелями эмоционального срыва Хабиба стал весь мир: не только зрители в зале, но и многочисленная телеаудитория.

В послематчевом интервью Хабиб, переходя с английского на русский, заявил, что посвящает эту победу своему отцу, скончавшемуся от коронавируса. И объявил, что поединок с Гэтжи стал последним в его карьере: «Когда мне позвонили и предложили встречу с Джастином, я три дня уговаривал маму. Я обещал ей, что это будет мой последний бой».

Хабиб произнёс чрезвычайно трогательную речь, растрогавшую многих: «Просто будьте больше со своими родителями. У меня осталась только мама. Я завершаю карьеру, чтобы посвятить больше времени и внимания своей маме».

Нурмагомедов также добавил, что он, простой парнишка из дагестанского села, никогда не думал, что станет самым обсуждаемым человеком на планете: «Я не ожидал, что такая слава свалится на мои плечи. Мы просто шли с отцом, и я сказал, что хочу стать чемпионом».

Хабиб стал лучшим. Он уходит непобежденным. И просит лишь об одном: чтобы во вторник, 27 октября, когда обновятся рейтинги бойцов UFC, его поставили на первое место. Ни у кого нет сомнений, что Хабиб это заслужил. Как и 10 миллионов долларов, призовую сумму за блестящую победу над Гэтжи.