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Дмитрий Соколов: С Черчесова и сборной сбили корону под политические кричалки

Спорт
04:09, 13 октября 2020
«Собеседник» №39-2020

Дмитрий Соколов: С Черчесова и сборной сбили корону под политические кричалки
Станислав Черчесов // фото: Global Look Press
Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Спортивный обозреватель Sobesednik.ru — о том, что перед новым карантином российская команда теряет очки, здоровье футболистов и уверенность в себе.

В Минздраве объявили, что пандемия коронавируса может продлиться до 2022 года. Получается, она затронет и чемпионат мира в Катаре. Корреспондент «Собеседника» отправился на матч сборной России, чтобы посмотреть, как теперь будет выглядеть поход на футбол.

Коронавирусные ограничения уменьшают масштаб любого события. Матчи сборной России в Лиге наций стали похожи на встречи футболистов-любителей. Еще несколько лет назад за час до стартового свистка в метро качались вагоны с возбужденными болельщиками. Сейчас в них тихо – по пути на стадион можно не встретить ни одного человека в бело-сине-красном шарфе.

На 33.000-местный «Динамо» посмотреть игру Россия – Турция (матч закончился со счетом 1:1) пришли только 7000, хотя разрешено было запускать гораздо больше. После проверки билетов всех отправляют через специальный коридор, где разбрызгивается антисептик. Из него каждый болельщик выходит обеззараженным с головы до ног. Устройство недешевое. Как пишет официальный сайт производителя, цены на самый маленький «тоннель здоровья» начинаются от 65.000 руб. Только на это стадион должен был потратить около миллиона.

На трибунах сидят врассыпную. У журналистов еще строже – 70% мест в ложе прессы обмотано скотчем. Работа коллег вообще становится похожей на шпионскую операцию. Футболисты и тренеры не выходят общаться после матча, зато в назначенное время в закрытый чат приходит ссылка на закрытую видеотрансляцию. Там отвечает на присланные вопросы Станислав Черчесов.

Единственные, кто может находиться на стадионе без маски – футболисты и тренеры.

Болельщики обязаны проходить через «тоннель здоровья»

// фото: Дмитрий Соколов

Кажется, это не проходит бесследно. За день до игры наш натурализованный защитник Марио Фернандес попал на самоизоляцию. Еще раньше там оказались Георгий Джикия и Маринато Гильерме. Трое игроков на удаленке – почти 30% основного состава. Все так, как и требовал мэр Москвы Собянин.

После игры среди журналистов пронесся слух, что на боль в горле жалуется Станислав Черчесов. Но от чего – неизвестно. Тренер буквально ревел, когда турки чуть не забили победный гол за 5 минут до конца матча, и даже выбежал на поле.

Но к началу разговора успокоился и заговорил на дипломатическом наречии:

– Результат закономерный. Играли на победу, но потеряли очки. Турция – отличная команда, согласитесь, на таком уровне невозможно 90 минут доминировать. Это даже немцам не удавалось в недавней игре против них. Спасибо за поддержку болельщикам, с их присутствием футбол приобретает другой вид. Даже 7 тысяч, которые были, было слышно.

Некоторых – даже очень. После матча несколько человек решили покричать с трибун на тему конфликта в Карабахе. Звук свободно полетел по полупустой чаше стадиона.

Вспомнилось, что свой первый матч со сборной России (тоже против Турции) Черчесов проводил на фоне новостей о сбитом самолете и тоже под аккомпанемент политических кричалок. Эти вещи коронавирусом не вытравить.

Команда Черчесова играет с Турцией чаще, чем с кем-либо другим

  • 31.08.2016 (Анталья) Турция – Россия – 0:0
  • 05.06.2018 (Москва) Россия – Турция – 1:1
  • 07.09.2018 (Трабзон) Турция – Россия – 1:2
  • 14.10.2018 (Сочи) Россия – Турция – 2:0
  • 11.10.2020 (Москва) Россия – Турция – 1:1

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2020 под заголовком «С Черчесова и сборной сбили корону».

Рубрика: Спорт

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