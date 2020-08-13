Тухель сломал ногу и систему: ПСЖ впервые в эпоху шейхов вышел в полуфинал ЛЧ

Неймар и Мбаппе сделали разницу, ПСЖ плох, но его спасла «физика» «Аталанты», которая «встала» после 60-й минуты.

Лига Чемпионов нынче особенная. С 1/4 финала команды играют в формате одного матча без всякого мракобесия вроде правила гостевого гола. Полноценный «финал восьми», на коротком отрезке выявляющий сильнейшего. И поэтому противостояние «Аталанты» и ПСЖ выглядело интригующим. Парижане провели за 5 месяцев два матча, а подопечные Джан Пьеро Гасперини, хоть и уступают в классе, но провели интенсивный отрезок в Серии А летом. На деле эти расклады сыграли против бергамасков.

Составы команд были предсказуемыми, учитывая кадровую обстановку. «Аталанта» вышла в привычные 3-5-2: в обороне сыграли Рафаэль Толой, Маттиа Кальдара и Берат Джимсити, фланги закрывали Ханс Хатебур и Робин Гозенс, за центр отвечали Мартен Де Рон и Ремо Фройлер, а в атаке вышло трио Гомес — Пашалич — Сапата. Парижане были вынуждены отказаться от излюбленной схемы 4-2-4 из-за травмы Мбаппе и ухода Кавани. Поэтому Томас Тухель (перенесший перелом ноги на предматчевой тренировке) выбрал схему 4-3-3 и следующих игроков: Керер — Силва — Кимпембе — Бернат в защите, треугольник в центре Маркиньос — Гейе — Эррера, а также атакующее трио Сарабия — Икарди — Неймар. По ходу встречи Тухель сделал центр поля более атакующим, окончательно добив «Аталанту» выходом Мбаппе.

Наставник ПСЖ Томас Тухель // Global Look Press

С первых секунд пошла веселая игра. Итальянцы создали момент с левого фланга, но удар Папу Гомеса был прост для вратаря. Неймар же на исходе 3-й минуты получил целую половину поля соперника для выхода к вратарю, однако ударил совсем мимо.

В стартовом отрезке команды создали примерно равное количество моментов, но «Аталанта» мало обостряла с игры. Главный такой шанс — это навес Гомеса на забежавшего в штрафную Хатебура. Чудеса реакции показал вратарь ПСЖ Кейлор Навас. Вообще, подачи Гомеса в этом матче были просто элитными. Хоть завтра же подписывай в «Зенит».

Гол Пашалича был закономерным. Помог один из многочисленных рывков Рафаэля Толоя на половину поля ПСЖ. Бразилец доставил мяч до Гомеса, тот отдал его Сапате, который протолкнул мяч на свободного хорвата. Ну а удар «легенды» «Спартака» был неотразим. Но после этого атака бергамасков попросту умерла. Были шансы после стандартов. Самый жирный — удар Джимсити на 58-й минуте. После этого у «Аталанты» не было не то, что моментов, а ударов по воротам в принципе. После 58-й минуты итальянцы перестали атаковать. Силы закончились.

Игроки «Аталанты» празднуют гол // Global Look Press

Сейчас мы начнем говорить, почему победу парней Тухеля не стоит переоценивать. Сама команда сыграла крайне посредственно. Божественное выступление одного игрока не дает нам повода закрывать глаза на общую картину. Неймар был слишком вовлечен в игру ПСЖ. 16 успешных обводок (у всего «Парижа» набралось 25 обводок, а у «Аталанты» — шесть), 4 ключевые передачи, 7 ударов (больше всех в матче), 113 касаний (больше всех в матче). Бразилец играл везде, разгонял атаки, завершал их, сделал голевую и предголевую передачу. Ему очень помог выход Килиана Мбаппе, активно поучаствовавшего в атаках «Парижа» в отведенное ему время. Эти двое — причина прохода ПСЖ. Только вот ближе к концовке Неймар физически выглядел слабо, его реализация ужасает, а Мбаппе был готов отыграть лишь полчаса. Тухель не может позволить себе так сильно зависеть от двоих игроков.

ПСЖ полностью заслужил эту победу. Уровень игры обеих команд не впечатлил. «Аталанта» полностью «сдулась» после 60-й минуты и не помышляла об атаке не из-за желания удержать победу, а из-за физического истощения. И два гола на 90-й минуте и в компенсированное время наглядно показывают, насколько соперник устал. ПСЖ же показал, как сильно он зависит от Неймара. Если в полуфинале французы получат «Атлетико», то там они встретят принципиально иной уровень организации игры в защите. В поединке с «Аталантой» у парижан безотказно работали забросы за спину защитникам из-за очень высокого расположения оборонительной тройки, а мадридцы такого простора попросту не дадут.

Отдельно стоит поздравить Томаса Тухеля. Немецкий тренер своей работой заслужил всяческой похвалы. В прошлом сезоне его команда не прошла «Ман Юнайтед» в 1/8 финала из-за невероятного невезения. Сейчас же «Париж» имеет самую лучшую возможность выиграть ЛЧ. Ну или хотя бы добраться до финала.