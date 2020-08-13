Петерс Покровскис: Несостоявшийся чемпион – у грани вылета?

Обозреватель Sobesednik.ru – о первом в сезоне ФНЛ 2020/21 домашнем матче московского «Торпедо», против «Акрона» (1:1).

Наверное, в чем-то даже хорошо, что из-за «спидорака» послематчевые пресс-конференции могут отменяться и превращаться, как в самых днищенских лигах или самых нищенских командах, в комментарии для одного-единственного на весь клуб сотрудника пресс-службы домашней команды. Потому что даже если не я, так кто-нибудь другой точно спросил бы у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича: «Вот, вам с трибун уже начали кричать "Уходи!" – а при каких условиях, с какого места, с каким количеством очков вы, только что находившись в шаге от выхода в РПЛ, теперь, в новом сезоне, упав уже в зону вылета, подали бы в отставку?»

Но это, конечно, лирическая многогранная шутка. Во-первых, понятно, что безопасность превыше всего: наша небольшая компания, например, вся сидела в маске и перчатках, но, как говорится, такими были «не только лишь все»; и кто знает, у кого из них и в какой стадии вирус... Во-вторых, и прошлый сезон был блестящ, и сбрасывать его со счетов при оценке деятельности Игнашевича нельзя, да и новый футбольный год только стартовал, а играть осталось – о, Боже! – еще 39 матчей! В-третьих, то количество моментов, которые в этот раз создали торпедовцы, хватит на несколько игр; а в соотношении с прошлым сезоном, когда для победы порой хватало и пары ударов по воротам – так, может, и на целый круг чемпионата.

Ну и все это вдовесок к тому, что теперь стало совсем очевидным: цель повышения в классе у команды не превознесена, и переживать за неудовлетворительные результаты можно не так остро. И в общем, в этой парадигме в действиях клуба сейчас просматривается все – от количества очков, которое мы спрогнозировали в «ТорпеДо и После» со стопроцентной точностью, до того факта, что лучшему бомбардиру «Торпедо» Ивану Сергееву, которого продают в клуб-конкурент (тоже, конечно, показатель), позволят в его прощальном матче провести около 60 минут.

Но вот то, что, честно говоря, не поддалось такому точному прогнозу (и стало, в свою очередь, большим и приятным удивлением) – это каменные, отсутствующие лица, с которыми футболисты «черно-белых» уходили в подтрибунное помещение; и с ними же выходили затем на улицу к семьям и друзьям. И это притом, что из-за ковидных ограничений перед футбольным отсеком установили дополнительные барьеры-турникеты; короче говоря, резона «палиться», в принципе, не было. Если бы игрокам было пофиг, они бы вели себя по-другому. И это вселяет надежду...