Лучший бомбардир ПФЛ Иван Сергеев: Хотел бы пожить в девяностых

Нападающий «Торпедо» Иван Сергеев, рекордсмен минувшего сезона в ПФЛ (16 голов), и пока лучший в ФНЛ (4 мяча), дал большое интервью Sobesednik.ru.
«В ФНЛ в основном играют примитивно, в навал»
— Мы общаемся в преддверии выездного матча «Торпедо» с «Лучом». Сколько лететь во Владивосток, уже знаешь?
— Да, от семи с половиной до восьми часов.
— Если не считать минувшую игру со СКА в Хабаровске (2-й тур, победа «Торпедо» 0:1 — прим. авт.), когда-нибудь столько летал?
— На Универсиаду-2017 в Тайбэй. Но мы летели с пересадкой: Москва — Сеул семь часов, и оттуда уже в Тайбэй. А обратно вроде до Дубая, а оттуда уже в Москву. По четыре часа [на каждый рейс] получалось. Так что это не совсем честно, да. (Улыбается.)
— Что будешь делать в полете, уже знаешь?
— Дочитаю автобиографию Джейми Варди. В Хабаровск летели — 200 страниц прочитал, а обратно уже сил не было. Тяжелее дался полет, даже не знаю почему. И так сядешь — неудобно, и эдак. Ну фильмов накачаю, посплю, похожу по самолету… Постоянно сидеть все равно неудобно — спина болит.
— Кто-то давал совет, что делать в таком долгом полете, как себя развлечь?
— Нет, каждый сам решал. Телефон, планшет, книга, общение... Час пообщался, пошел, поспал. Проснулся, послушал музыку... Главное — не думать об этом и каждый раз не смотреть: «У, только час прошел, сколько ж еще осталось!» Тогда быстрее время идет.
— Полузащитник «черно-белых» Андрей Лях сетовал, что второй тайм он уже с трудом понимал, что происходит...
— Ну, не знаю. Мне понравилась наша игра. «Вялика» не было, что вышел на поле — и ноги ватные.
— Но в целом команда пободрее выглядела в первом тайме, чем во втором.
— Может, от важности результата подсели психологически. А так у них моментов особо не было — во втором тайме только ситуация, когда в штангу мяч попал. В остальном такая, примитивная игра была, они не знали, что делать. Хорошо, для нас тренерский штаб разобрал, как СКА играет — и правда: примитивно, в навал, просто бить вперед. В ФНЛ в основном так и играют. А у Ляха — не знаю, может в его почти 29 лет уже возраст начал сказываться. (Смеется.)
— Раньше выезды на Дальний Восток были спаренными — два матча в двух городах за один вылет. Как считаешь, не стоит ли вернуться к такой практике?
— Это тяжелее, я думаю. Конечно, может, отстреляться два раза — и не летать снова через неделю-другую, как мы сейчас. Но акклиматизация... И после игры тяжелее дальнейшее восстановление проходит. А так прилетел за семь часов, поспав в самолете, покушал, отыграл и улетел.
— А на Универсиаду за сколько вы прилетали?
— Дней за пять. В этом плане нормально было. Хотя первая игра с Бразилией была, и там жара 35 градусов! И они мяч как начали катать... А мы еще играли на искусственном поле! В общем, тяжеловато было. Первое время спать хотелось очень. Особенно утром — позавтракал, тренировка, и... Но нам советовали: «Нет, нельзя спать». Хорошо, что жили втроем, отвлекали друг друга, пихали: «Эй, слышь, не спи!» (Улыбается.)
«Если не забил, то настраиваю себя, что, значит, сейчас так надо»
— Самая сложная игра сезона на данный момент — поражение от «Нижнего Новгорода»? Показалось, что соперник как будто был к «Торпедо» особенно хорошо готов — и понимал, как прессинг проходить, и мяч контролировал, и фланги держал...
— Это, может, лучше к Сергею Николаевичу [Игнашевичу, старшему тренеру «Торпедо»]. (Улыбается.) Но я думаю, нет. По мне — стартовый тур с «Факелом». Новая команда, новый тренер, новая игра. Маленький перерыв, краткосрочные сборы... Тяжело наиграть схемы.
— Ты за время игры в «Торпедо» был и единственным форвардом в схеме, и вторым. Тебе самому проще играть одному, или с кем-то в паре?
— Одному. Вот вдвоем, например, вы оба как бы правильно думаете, и в итоге бежите в одну точку. (Улыбается.) Бывает, помешаешь партнеру.
— Колыванов говорил мне, что центральному нападающему, если он в какой-либо другой игровой схеме уходит на фланг, надо буквально переучиваться...
— Тяжело, да. Играешь, например, пять матчей центральным, а потом ставят на фланг. А тебя все равно в центр тянет. Правда, бывает и так, что уводят на фланг — а ты там вдруг забиваешь. Но чаще все по первому сценарию идет. Ну, на каждой позиции своя работа, и надо стараться везде. Правильно откроешься — всегда получишь передачу.
— Тот же Колыванов говорил, что в ПФЛ футбола больше, чем в более высоких лигах. Меньше ответственности за результат, можно играть более открыто и так далее. Согласен?
— В ФНЛ некоторые команды тоже закрываются, особенно если забивают первыми. Восемь человек ставят сзади, два нападающих впереди — и все. Та же «Мордовия» особо ничего и не показала, мы их полностью переиграли, доминировали весь матч. Просто пропустили два нелепых гола.
— Кстати, с кем из группы торпедовцев, ставших победителями ПФЛ, но покинувших команду в межсезонье, ты поддерживаешь связь?
— С Дамиром [Трегуловым], с Рагимом [Садыховым], Дегтевым [Денисом]... Написать могу каждому, но в большей степени общаюсь с ними.
— Как у Рагима дела? Он ведь пока по-прежнему без команды?
— Ну, сами все увидите...
— То есть уже скоро?
— Нет, не знаю пока.
— Я посмотрел «Трансфермаркт» — по его данным, сейчас следующие люди без команды: вратари Петр Устинов и Дмитрий Голомазов, защитник Никита Сергеев, полузащитники Садыхов, Андрей Миронов и Павел Соломатин. Ну, про Садыхова ты говорить не хочешь, а остальные кто где?
— Даже не знаю...
— Как происходило прощание с ними?
— Я только увидел, что объявили на сайте. Но, наверное, была индивидуальная беседа с каждым.
— Вернемся к ФНЛ. С минувшего матча против «Армавира» ты уходил без голов и страшно расстроенный...
— Да, не пошла игра...
— Как для себя прорабатываешь такие ситуации, когда мяч не идет в ворота?
— Настраиваюсь, что время назад не вернешь. Не забил — значит, так сейчас надо. Выбрось неудачу из головы и работай дальше. Все равно будут моменты, когда-нибудь забьешь. Надеюсь, в следующей игре как раз и наверстаю.
— А Варди что по этому поводу думает?
— (Смеется.) Что матч на матч не приходится.
«Лучше страны, чем Россия, для меня нет и не будет»
— Блиц. Любимое упражнение в тренажерном зале?
— Жим лежа.
— Сколько жмешь?
— Да я не зацикливался — типа «о, ща пойду выжму». Ну, года два назад 90 жал. Мог и сто выжать иногда. Сейчас обычно 80.
— Странно, я думал, что для твоей позиции и твоей скорости это что-то с ногами. Или пресс...
— Вот сейчас как раз начал пресс качать. Очень помогает скорость развить. Ну как качаю — не то что «пока не вырвет». (Смеется.) А так, пару упражнений. Главное не перетренироваться.
— Самое крутое упражнение на пресс?
— Махи ногами на весу в течение минуты.
— На турнике?
— Лежа, — сказал Иван снисходительным тоном. — Ты что, «уголок» очень тяжело даже профессионалу сделать!
— Да, я в детстве видел, Бельмондо в каком-то фильме так долго-предолго висел, сам попробовал повторить — сразу, блин, распрямился назад!
— Я тоже по телевизору как-то видел, а попробовал, пять секунд — и все, упал... (Улыбается.)
— В какой исторической эпохе хотел бы пожить?
— В девяностых! (Улыбается.)
— Место, куда бы ни за что не вернулся?
— С подколкой сказать? В Тамбов, наверное! (Улыбается.) Шучу. На стадион «Зоркого» в Красногорске, потому что там поле дубовое.
— В чем Россия точно круче, чем США?
— Для меня — во всем, потому что я патриот. Хоть и есть у меня мечта играть в Европе, все равно лучше страны, чем Россия, для меня нет и не будет.
— При этом ты же не был в Штатах? А вдруг съездишь — и понравится?
— Нет. Съезжу, посмотрю — да, но жить точно не стану.
— Как в фильме «Брат-2»?
— Ага. Только обратно чтобы не так же улетать... (Смеется.)