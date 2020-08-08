"Ман Сити" выбил "Реал" из ЛЧ: Жезус уничтожил Варана, Де Брейне — машина.

Гвардиола вновь подготовил для «Реала» странную схему, но в этот раз сделал прессинг максимально агрессивным.

Спустя полгода к нам вернулась и Лига Чемпионов. Противостояния таких тренеров как Зидан и Гвардиола — почти предел мечтаний футбольных фанатов. И второй раз за 5 месяцев эти двое дали зрителям суперзрелище.

1. «Горожане» вновь вышли на матч с «Реалом» с интересной схемой. Изначально читались 4-3-3 с тройкой нападения Стерлинг — Жезус — Фоден. Но на деле при позиционной обороне команда вставала в 4-4-2. То же самое было в феврале в Мадриде. Тогда мы отметили невероятную оборонительную работу Габи Жезуса. В домашнем поединке с «Реалом» он вновь сыграл на левом фланге полузащиты, но только тайм. Если в Мадриде в паре нападения были Бернарду и Де Брейне, то теперь там сыграли Стерлинг и Фоден. Молодой Фил является любимчиком Гвардиолы, поэтому тот определил ему особую роль. Фоден в 1-м тайме играл что-то вроде «фальшивой девятки», регулярно спускаясь в центр поля, участвуя там в розыгрыше мяча.

2. «Реал» выставил оптимальный состав, учитывая кадровую ситуацию. Главная потеря — Серхио Рамос, удалившийся в первом матче. Летом Серхио вновь покорил Европу своей игрой в атаке. Его рывки в нападение были эффективными и не приносили «Мадриду» неприятностей, благо в защите рядом был невероятно стабильный Варан (да, не смейтесь). Пока Рамос сменил игровую форму на роскошную рубашку с жилеткой, а поле — на трибуну, обязанности тащера «Реала» на себя взял Бензема. Вице-капитан «сливочных» вновь был прекрасен. На его счету гол, 5 ударов (всего «Мадрид» нанес 9 ударов), две успешные попытки дриблинга из трех, две ключевые передачи (лучший показатель в команде).

Габи Жезус против Дани Карвахаля // Global Look Press

3. Причина победы «Сити» не владение и кружева на половине поля соперника, а агрессивный прессинг. Главный герой — Габи Жезус. Он не совершил столько же отборов, сколько в мадридском матче, но его давление на оборону «Реала» привело к двум голам. Однозначно лучший игрок встречи. «Сити» регулярно мешал испанцам разыгрывать мяч низом от своих ворот, накрывая их прямо там. И если бы «горожане» забили все моменты, родившиеся из давления, то победа была бы крупной.

4. Как раз об это. Главная проблема «Сити» на протяжении всего сезона и сегодня — реализация. Приведем цифры. В 38 играх АПЛ подопечные Гвардиолы забили 102 мяча. И xG создали на 102 мяча. Но если учесть, что немалая часть голов была забита дальними ударами, которые эта метрика оценивает как маловероятные голы, то несложно представить, сколько из этих 102 ожидаемых голов игроки «Сити» запороли моментов. Один Стерлинг в матче с «Реалом» не забил два момента с выходом к воротам. Если Гвардиола хочет прервать череду неудач в ЛЧ, то его парням срочно нужно прибавить в хладнокровии, ведь реализация моментов — наверное, главный аспект игры, который не контролирует тренер. Тут все зависит от футболистов.

Кевин Де Брейне // Global Look Press

5. Де Брейне — лучший игрок мира прямо сейчас. Если в феврале мы называли рыжего Кевина лучшим после Месси, то теперь можно сказать, что на август 2020 года 17-й номер «Сити» превзошел аргентинца. Подчеркну, что речь идет об индивидуальном выступлении спортсмена в сезона 2019/20. Де Брейне был невероятен в обеих встречах с «Реалом». На выезде он почти в одиночку сделал безнадежно проигрываемую игру победной, а дома делал все, чтобы его нападающие забивали. Кевин отдал 60 передач, 9 из которых были ключевыми (лучший показатель матча, у всех игроков «Реала» 8 таких передач), 20 передач были направлены вперед в заключительную треть поля. Дважды, подавая угловой, бельгиец пытался забить, проверяя бдительность Тибо Куртуа. И обе эти попытки привели к ударам в створ ворот. Вновь говорить про разрезающие передачи Кевина и его атакующие рывки мы не будем, это уже становится моветоном.

6. Сейчас многие фанаты «Реала» поспешат обвинить в вылете Рафу Варана. Надежный защитник, много лет успешно страхующий лихого Серхио Рамоса, сделал безошибочную игру своей нормой. Но именно две его ошибки привели к пропущенным голам. Однако важно понимать, что оплошности Варана — не причины поражения. Эти привозы — следствие давления «Манчестер Сити», которое было слишком угрожающим. «Реал» как команда не справился с прессингом, уготовленным Гвардиолой. К сожалению для Варана, это проявилось на его игре.