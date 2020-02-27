Битва "лысых шарлатанов" за Гвардиолой: "Ман Сити" обыграл "Реал" в матче ЛЧ

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» выдали самый нелогичный матч 1/8 финала ЛЧ: гости победили благодаря гению Де Брейне.

Думаю, для многих это была самая интригующая пара в первом раунде плей-офф. «Реал» при Зидане стал набирать обороты: лучшие в Испании по созданным голевым моментам и одна из самых надежных защит чемпионата.

«Сити» же находится в объяснимом состоянии спада после двух сезонов невероятного доминирования в Англии. «Горожане» без шансов уступили чемпионство «Ливерпулю», состав весь сезон страдает от травм лидеров, а ключевая зона в полузащите переживает обновление в связи с приходом Родри. Ну и не будем забывать про скандальные новости об изгнании «Сити» из турниров УЕФА. Вот такой фон был у этого противостояния.

В последние годы у Гвардиолы сформировался комплекс важных матчей. Это отмечали игроки «Баварии», когда говорили об оглушительном провале в полуфинале ЛЧ 2014 года с «Реалом». Проблема каталонца заключается в том, что он явно перебарщивает с тактическими идеями в преддверии топовых поединков, искусственно при этом сдерживая сильные стороны своей команды.

И есть ощущение, что для игры с «Реалом» Пеп снова решил прибегнуть к такой практике. Он выбрал необычный состав, сыграв в гибридную схему: номинальные 4-4-1-1 переходили в 4-4-2 при позиционной обороне, где в нападении были полузащитники Де Брейне и Силва, а единственный форвард в составе Габи Жезус отрабатывал на левом фланге. Очень странное и непонятное решение Гвардиолы.

«Реал» же выставил предельно предсказуемый состав, кроме одной позиции в полузащите, которая неожиданно не досталась Тони Кроосу. Азар продолжает ломаться, поэтому слева в атаке вышел Винисиус, справа играл Иско, а в центре нападения был Бензема. В полузащите вышла тройка Модрич — Каземиро — Вальверде. Учитывая плохую подвижность Крооса, такая мобильная троица в центре идеально подходила для нейтрализации столь опасного при владении мячом соперника.

Вернемся к странностям Гвардиолы. Если вы хотя бы изредка смотрите игры «Сити», то знаете, что «горожане» — одни из главных адептов позиционного нападения в мировом футболе. Но уже который раз в важном матче Пеп предпочитает сыграть осторожно. Так он решил сделать, к примеру, в прошлом сезоне в гостевом поединке с «Тоттенхэмом» в ЛЧ. Тогда «Сити» проиграл 1:0.

Главными атакующими орудиями «Реала» были прессинг и фланговые подачи. Почти половина атак хозяев за весь матч пришлась с фланга Ферлана Менди, который совершил шесть кроссов (лучший показатель в обеих командах). И такая игра принесла опасный момент, когда Бензема переиграл Эмерика Лапорта в верховой борьбе: Эдерсон совершил чудесное спасение, а Винисиус чудом не добил мяч в пустые ворота.

Прессинг главным образом был направлен в сторону Родри, все еще не научившийся играть под давлением без ошибок. Он избежал прямых потерь мяча, но из-за его неумелой передачи, которая была сделана под прессингом, «Сити» пропустил гол во втором тайме: сценарий Зидана сработал. «Компанию» испанцу составил Кайл Уокер, который в том моменте позволил Винисиусу обыграть себя в почти беспроигрышной ситуации. Точечное и качественное давление игроков «Реала» в этом эпизоде привело к важнейшему голу.

Но затем игру в свои руки взял Кевин Де Брейне. В этом сезоне справедливо будет заявить, что бельгиец — лучший футболист мира после Месси. Он находится в невероятной форме, раздает кучу голевых передач и тащит «Сити», когда команда находится в нелучшем состоянии. Так случилось и в Мадриде.

Если бы не индивидуальное выступление Кевина, то, возможно, мы бы сейчас снова критиковали Гвардиолу за то, что его осторожный план стоил «горожанам» результата. Но бельгийский брат-близнец Зинченко вернул команду в игру, когда казалось, что она ушла.

В моменте с первым голом «Сити» Де Брейне находился в окружении (!!!) пяти соперников. Но он сумел ворваться в штрафную и выполнить точнейший навес на голову Габи Жезусу, который в этот раз не сумел испортить голевой момент. И вот уже комфортные 1:1.

К чести Жезуса надо сказать, что в этом матче он выполнял необычную для себя роль. И весьма продуктивно: бразильский форвард стал одним из лидеров по числу отборов и перехватов (две удачные попытки отбора и два перехвата).

Но вернемся к игре. Через 4 минуты после гола Жезуса, Стерлинг получил на фланге пас от Де Брейне. Дальше англичанин понесся в штрафную, где его нашла нога Дани Карвахаля. Совершенно глупый пенальти. Но, как мы знаем, пенальти в ворота соперников «Ман Сити» — далеко не гол. В этом сезоне «горожане» не забили пять из семи 11-метровых ударов. И вот Де Брейне, не являющийся штатным пенальтистом, уверенно реализует столь важный стандарт. Теперь «Сити», игравший большую часть матча осторожно и неубедительно, повел на «Бернабеу».

Гвардиоле срочно нужно перестать изобретать велосипед, начав наконец в решающих играх отталкиваться от сильных сторон своей команды. Де Брейне в матче против «Реала» показал, что даже он один способен сделать нечто крутое. Если команда организованно поддержит этот атакующий порыв, то удержать «Сити» будет очень сложно. А Зидану придется поломать голову над поездкой в Манчестер, где мадридцам не поможет Серхио Рамос, схлопотавший красную карточку.