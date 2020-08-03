"Плющенко – ещё не тренер": чемпион СССР о выборе Косторной

Алена Косторная стала седьмым представителем фигурного катания, кто ушел от Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко. Чемпиона СССР, тренера Валерия Мешкова ситуация не удивила.

– Если Косторная решила перейти, значит посчитала, что ей чего-то не хватает. Переходы – это нормальное явление. И в наше время переходили от тренера к тренеру, несмотря на всю ту реакцию, которую это могло вызвать и вызывало. Но когда новый тренер критикует программу предыдущего – это некорректно, – сказал эксперт.

Алена Косторная // Фото: Global Look Press

Напомним, после перехода Косторной Олимпийский чемпион сказал то, что думает о ее последних наработках у Тутберидзе: «То, что я видел в инстаграме, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала».

– Плющенко пока что не тренер. Он, конечно, гениальный спортсмен, но как тренер он ещё ничего не сделал. Когда что-то выиграет с учениками, тогда сможет критиковать, а пока рано.

По информации СМИ, в ситуации с переходами молодых фигуристок от Тутберидзе к Плющенко могут быть задействованы родители спортсменок. Якобы представители «Ангелов Плющенко» склоняли их к решению поменять тренера.

– Женское фигурное катание в целом стало моложе. Родители начали играть важную роль. Они ведь всегда хотят, чтобы их ребенок пришел и сразу стал чемпионом мира.

Я думаю, что тренерам сегодня нужно работать более открыто: показывать, как ребенок развивается и трезво оценивать перспективы. Но некоторые этого не делают, закрываются, запираются, и поэтому родители начинают что-то выдумывать, вокруг тренера начинаются сплетни. Нужно быть с родителями на контакте, тогда меньше будет трудных ситуаций, – объяснил Валерий Мешков.