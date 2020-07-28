Навка заработала за год в 10 раз больше, чем Авербух и Плющенко

Судя по данным* Росстат и ФНС, в жесткой конкуренции между главными организаторами ледовых шоу выявился победитель. Его (то есть ее) имя не удивит вас.

ООО «Навка Шоу»

Учредитель — Наталья Навка (сестра фигуристки)

Главная звезда: Алина Загитова

Выручка: 407 миллионов рублей

Прибыль: 8,3 миллиона рублей

Активные выступления с ледовыми шоу начинаются в конце года и заканчиваются в начале следующего. По итогам 2019 года компания Навки заработала более 8 миллионов, что на 9 млн больше, чем в 2018-м (его ООО «Навка шоу» закончила в минусе). И почти в 10 раз больше, чем у ее конкурентов (их показатели указаны ниже в статье. – Прим. Sobesednik.ru).

В начале 2019 года «Собеседник» обнаружил, что в организации шоу Навки задействованы и бюджетные средства. По данным «Госзакупок», бюджет тендеров одного только Росконцерта на показ очередного ледового шоу Татьяны Навки составил 29,7 млн рублей.

«В этом году на "Аленький цветочек""Аэрофлот" раскошелился уже на 15 млн, – сообщал «Собеседник». – Сохранили партнерский статус "ФосАгро" и Сбербанк. Встали в очередь на поддержку Навки ювелирно-часовая компания Chopard, те же "Российские железные дороги", винный дом "Абрау-Дюрсо", "Кока-кола", АО "Нейроком". Вновь показали шоу и по "Первому каналу" – это тоже дополнительная прибыль».

ООО «Планета Плюс»

Учредитель — Евгений Плющенко

Главная звезда: Аделина Сотникова

Выручка: 81 миллион рублей

Прибыль: -1 миллион рублей

В последнее время олимпийский чемпион делает большую ставку на шоу. У него выступают не только ученики собственной школы «Ангелы Плющенко», но и сын Александр (он же Гном Гномыч).

Самым удачным для олимпийского чемпиона стал 2017 год, когда ему удалось заработать 10 миллионов. Судя по отчетности, это рекорд среди российских постановщиков ледовых шоу за все время.

ООО «Продюсерская компания "Илья Авербух"»

Учредитель — Илья Авербух

Главная звезда: Евгения Медведева

Выручка: 95 миллионов рублей

Прибыль: -2,3 миллиона рублей

Несмотря на опыт и почти что непрекращающиеся гастрольные туры, самый знаменитый постановщик ледовых шоу в России закончил прошлый год с минусом на балансе, получив в несколько раз меньше Навки и немногим меньше Плющенко.

*на основании финансовых отчетов, поданных компаниями в положенный срок – до 30 июля 2020 года.