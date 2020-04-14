У Авербуха тают запасы: постановщик ледовых шоу впервые просит господдержки

Знаменитый постановщик ледовых шоу Илья Авербух обратился за государственной поддержкой. По словам олимпийского призера, ему еще в марте пришлось распустить артистов на карантин из-за того, что развлекательная индустрия в стране поставлена на паузу. До этого команда Авербуха работала в любое время года. Очень неплохо продавались билеты в летний сезон на сочинских курортах. Но не в этот раз. Свежее шоу «Чемпионы» перенесено на осень.

Но даже если бы Авербух не стал обращаться к государству, стоило бы ему такую идею подсказать. Его шоу-индустрия, которая обеспечивает безбедную старость спортсменам-фигуристам уже 16 лет, ни разу не пользовалась крупными вливаниями из государственного мешка. В отличие от конкурентов. Только в эти новогодние праздники команда Татьяны Навки с шоу «Спящая красавица» получила помощь от Росконцерта в размере 29 миллионов рублей, из которых 6 отошли самой Татьяне.

В остальном исходные данные «Волшебника страны ОЗ» Авербуха и «Спящей красавицы» Навки почти одинаковые. Даты – с 29/30 декабря по 8 января. Количество зрителей тютелька в тютельку – и в «ЦСКА Арене», и в «Мегаспорте» на концертах вмещается 14 тысяч. Только одним помог бюджет России, а другим – режим чучхе (в переводе с корейского – опора на собственные силы).

Пикантность еще и в том, что в госконтрактах на шоу «Спящая красавица» имени главной звезды – Алины Загитовой – не оказалось. Поскольку ей еще не исполнилось 18 лет, это осложнило процесс регистрации ИП. 8 миллионов, заработанных Алиной за новогодние праздники, опустились на счет Эдуарда Аксенова, одного из начальников спортивного центра «Хрустальный», где тренируется фигуристка. Схема не показалась сотрудникам Следственного комитета достаточно прозрачной, несмотря на отсутствие конфликта сторон. И фигуристка, и ИП Аксенов говорят, что работали заодно.

За последние пять лет продюсерская компания Ильи Авербуха заработала более 10 миллионов прибыли, из которых (все подтверждения есть в базах) были уплачены налоги. Туда, в кубышку, а не из нее. Самое время затребовать вычет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2020 под заголовком «У Ильи Авербуха тают запасы».