Футбол поспешил вернуться. За два дня до возобновления чемпионата в ФК «Ростов», который должен был сыграть с «Сочи» первый матч в прямом эфире, заболели 6 игроков. Но менять режим проведения турнира уже никто не собирается.

По рекомендации УЕФА, болезнь относится к форс-мажору. Однако в российской премьер-лиге заявили, что перенести матч могут только в том случае, если за это выскажутся обе команды. ФК «Сочи» во главе с начальником Борисом Ротенбергом решил играть. В результате от «Ростова» на матч вылетела команда молодежки – на поле вышли футболисты младше 20 лет, которые не готовились к матчу. А тренеру ростовчан Валерию Карпину пришлось наблюдать за игрой клуба из карантина.

Главный тренер наблюдал за игрой онлайн

Вопрос о допуске болельщиков на трибуны остался в силе. Это решение было принято при участии силовых ведомств, и переигрывать его уже не собираются.

По новым правилам на играх чемпионата страны могут заполняться 10% мест на трибунах стадиона.

– Министерство внутренних дел в этом вопросе нам очень помогло. Думаю, если все пройдет нормально, то квоту для болельщиков будем расширять, – объяснил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. – Те самые 10 процентов болельщиков нам всем известны. Это те, кто покупал абонементы на сезон. А вот дальше мы будем смотреть на ситуацию на местах и принимать решения. Может, нам позволят увеличить эту цифру. Аппетит приходит во время еды.

Каждому российскому клубу в течение месяца предстоит сыграть по 8 матчей – график встреч, тренировок и перелетов будет плотным, как никогда прежде.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2020 под заголовком «Забили на Карпина и Covid».