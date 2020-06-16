Стала известна зарплата Плющенко на посту тренера сборной после рекламы поправок

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко неожиданно оказался в списках тренеров сборной России по фигурному катанию. Это следует из документа, опубликованного в середине июня на сайте Министерства спорта.

Одновременно в жизни Евгения Плющенко случилось сразу несколько исторических событий. Спортсмен вместе с семьей (женой Яной Рудковской и сыном Александром. – Прим. Sobesednik.ru) снялся в ролике в поддержку голосования за поправки в Конституцию, поругался с Алексеем Навальным и стал тренером сборной России.

Но если первые два события произошли громогласно, то про третье стало известно только из неприметного документа в архивах Минспорта. Согласно ему, Плющенко является тренером-сборником и работает в Центре спортивной подготовки (а не в частной школе фигурного катания «Ангелы Плющенко»). В списке можно найти также имена Этери Тутберидзе и прошлого наставника Евгения – Алексея Мишина.

– Речь о каком-то повышении не идет. Это произошло автоматически, поскольку Плющенко является тренером Александры Трусовой, которая перешла к нему из группы Этери Тутберидзе, – рассказал корреспонденту Sobesednik.ru президент федерации фигурного катания Александр Горшков. – У нас все тренеры, спортсмены которых вошли в состав сборной команды на этот сезон, автоматически становятся тренерами сборной команды. И соответственно, они находятся на ставках ЦСП (Центр спортивной подготовки. – Прим. Sobesednik.ru): получают зарплату и все, что полагается тренеру национальной команды.

Несмотря на то, что Александра Трусова присоединилась к Плющенко совсем недавно, тренерский стаж в его данных указан сроком в три года. Александр Горшков затруднился ответить на наш вопрос, почему так получилось: «Этот момент я не изучал», – сказал он.

Стаж может иметь значение при расчете оклада в Центре спортивной подготовки. Правда, незначительно. Обычно в Минспорта не платят высоких зарплат, на что неоднократно жаловались тренеры из других видов спорта. Как правило, речь идет о суммах порядка 20 тысяч рублей.