Партнер Родниной напомнил Тарасовой, как она сама переманила Ягудина

Уже несколько дней в СМИ продолжается публичное выяснение отношений между олимпийской чемпионкой Ириной Родниной и тренером Татьяной Тарасовой. С обеих сторон прозвучали самые разные определения: «У нее что-то с мозгами слетело», «Дура законченная» и так далее.

Причина конфликта – давний переход хореографа Елены Черкасской от тренера Тарасовой к тренеру Родниной в начале 80-х, а также ее дальнейшая судьба.

– У всех тренеров были спортсмены, сотрудники, которые уходили. Если все начать вспоминать, то сколько всего о самой Тарасовой можно наговорить? К ней же сама Роднина пришла от Станислава Жука состоявшейся олимпийской чемпионкой! А история с Ягудиным, который пришел от Алексея Мишина? Если спортсмен или хореограф захотел перейти – он переходит, не захотел – значит, остаётся. Ягудину, судя по всему, показалось, что тренер его зажимает, больше внимания уделяет Плющенко – вот он и ушел. По логике Тарасовой получается, что она его «переманила», – рассуждает советский фигурист Валерий Мешков, тренировавшийся вместе с Ириной Родниной у Станислава Жука.

Спустя 20 лет после перехода от одного тренера к другому Елена Черкасская умерла от рака. Это произошло сразу после поездки на соревнования в Австралию. По словам Татьяны Тарасовой, опасный для здоровья перелет был инициативой Родниной.

– Федерация фигурного катания должна что-то сказать. Если все вспоминать, что творилось в фигурном катании, даже в советское время, сколько сил уйдет на то, чтобы грязью поливать друг друга? Я думаю, что, конечно, Федерация в этот процесс вмешается и сделает своё замечание, – считает Мешков.