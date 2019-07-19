Ягудин назвал лень главным препятствием для российских фигуристов

Фигурист Алексей Ягудин выступает за жесткие методы обучения молодых фигуристов и против повышения возрастного ценза.

В интервью изданию «Советский спорт» Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию рассказал, чего он ждет от предстоящего сезона.

«Что касается осени, это будет жутко интересно. У женщин приходят такие юниорки, что более взрослым придется тяжело. Знаете, я думаю, что основная борьба все-таки будет через два года, перед Олимпиадой. А сейчас молодые будут приспосабливаться. Одной техникой им всего не взять. Нужен артистизм, и он появится, только не сразу», – сказал Ягудин.

Он сообщил, что не видит смысла повышать возрастной ценз на турнирах. «Фигурное катание всегда было молодым видом спорта. И по поводу травм: у нас говорят: если ты проснулся и у тебя ничего не болит – значит ты труп. Я против повышения возрастного лимита. Зачем искусственно сдерживать развитие?» – подчеркнул Ягудин.

Успех азиатских спортсменов фигурист объясняет тем, что у них более подходящая комплекция. Кроме того, по его мнению, они являются настоящими трудоголиками, чего не скажешь о россиянах. «Нашим требуется палка. Эта лень мешает добиваться результата», – констатировал экс-чемпион, обсуждая мужское катание.

По поводу открытой в Минске школы фигурного катания Алексей Ягудин рассказал, что не руководствовался какими-либо патриотическими соображениями. «Но насчет Москвы у меня тоже есть планы», – сообщил фигурист. Он подчеркнул, что хотел бы избежать очередного сравнения с Евгением Плющенко, у которого есть своя школа в Москве. «Просто будет здорово, если и у Плющенко будут хорошие спортсмены, и у Ягудина. Будут ли они бороться друг с другом? Поживем – увидим», – сказал Ягудин. По его словам, обучение в школе проходит довольно жестко и требует от учеников полной самоотдачи. «Для меня важно выстроить систему, которая приносит видимый результат», – отметил он.