Илья Авербух оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на фигуриста, попал на камеру во время проезда по Северо-Восточной хорде со скоростью 101 км/ч, выяснил Sobesednik.ru. Штраф в 5000 рублей был назначен в первый день действия ограничительных правил — 22 апреля.

Стоит отметить, что и до этого знаменитый постановщик шоу водил неаккуратно. Задолженности по автоштрафам насчитывают 72 тысячи рублей за нарушения в разных регионах России. Только за этот год, после того, как Авербуху вернули водительские права, фигуристу выписали 123 протокола о нарушениях. Напомним, в августе 2019-го спортсмен был лишен права управлять автомобилем на 4 месяца после выезда на «встречку».

Надо признать, что большинство штрафов Илье Авербуху удается оплачивать. Неоплаченных только около 100 из 300.

Но в отношении отдельных нарушений спортсмен проявляет упорство. В конце марта дело дошло до суда. В одном из судебных участков Новогиреево Авербух был признан виновным по статье КоАП 20.25, ч.1 – Неуплата административного штрафа в срок.