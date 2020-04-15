Букмекеры: вакцина от COVID-19 появится после мая

После остановки всех крупных чемпионатов тяжелые времена настали и для тех, кто принимает ставки на спорт. Букмекеры изо всех сил пытаются извлечь прибыль из ситуации.
Сейчас в топах соревнований вместо Лиги Чемпионов или Отборочного турнира на Евро-2020 — чемпионат Белоруссии. Эта европейская страна по-прежнему пытается игнорировать распространение болезни. В том числе и в футболе.
Для разнообразия на сайтах лидеров мира ставок появилась специальная плашка — COVID-19. Главный вопрос, на который букмекеры предлагают ответить пользователям, рискнув деньгами, —когда будет изобретена вакцина от COVID-19.
По мнению крупных букмекерских контор, это произойдет после начала мая, но до конца 2020 года. Чем меньше коэффициент, тем очевиднее результат, считает контора. В апреле изобретения вакцины точно не ожидается. В противном случае, если поставить на положительный результат в Pari Match 100 рублей, можно выиграть сразу 900.
Когда ВОЗ объявит о создании вакцины?
Pari Match:
До 01.05.20.
Объявит — 9,00
Не объявит — 1,04
Лига Ставок:
До 31.12.20.
Объявит — 1,40
Не объявит — 2,80
Betcity:
До 31.12.20.
Объявит — 1,41
Не объявит — 2,70
БалтБет:
До 31.12.20.
Объявит — 1,55
Не объявит — 2,30
В ожидании начала чемпионатов, букмекеры принимают и другие ставки по теме коронавируса. Например, можно поставить на то, будут ли проведены выборы президента США в 2020 году.
Pari Match:
Да — 1,10
Нет — 5,50
Или, закроется ли из-за эпидемии «ДОМ-2».
Pari Match:
Да — 2,00
Нет — 1,75
Однако ставки, касающиеся эпидемии, принимаются, скорее, для привлечения внимания.
Основным источником для заработка у букмекеров все же служит чемпионат Белоруссии.
Этот чемпионат уже позволил некоторым игрокам выиграть более полутора миллиона, поведал «Собеседнику» эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Александр Петраш:
– Через две недели после остановки чемпионата РПЛ, экспресс из ставок на четыре матча белорусской Высшей лиги позволил игроку превратить 500 рублей в 1,6 миллиона. Любители футбола неплохо изучили белорусские команды. Матчи Высшей лиги уже давно попадают в топ самых прибыльных спортивных событий для российских игроков.