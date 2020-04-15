Букмекеры: вакцина от COVID-19 появится после мая

После остановки всех крупных чемпионатов тяжелые времена настали и для тех, кто принимает ставки на спорт. Букмекеры изо всех сил пытаются извлечь прибыль из ситуации.

Сейчас в топах соревнований вместо Лиги Чемпионов или Отборочного турнира на Евро-2020 — чемпионат Белоруссии. Эта европейская страна по-прежнему пытается игнорировать распространение болезни. В том числе и в футболе.

Для разнообразия на сайтах лидеров мира ставок появилась специальная плашка — COVID-19. Главный вопрос, на который букмекеры предлагают ответить пользователям, рискнув деньгами, —когда будет изобретена вакцина от COVID-19.

По мнению крупных букмекерских контор, это произойдет после начала мая, но до конца 2020 года. Чем меньше коэффициент, тем очевиднее результат, считает контора. В апреле изобретения вакцины точно не ожидается. В противном случае, если поставить на положительный результат в Pari Match 100 рублей, можно выиграть сразу 900.

Когда ВОЗ объявит о создании вакцины?

Pari Match:

До 01.05.20.

Объявит — 9,00

Не объявит — 1,04

Лига Ставок:

До 31.12.20.

Объявит — 1,40

Не объявит — 2,80

Betcity:

До 31.12.20.

Объявит — 1,41

Не объявит — 2,70

БалтБет:

До 31.12.20.

Объявит — 1,55

Не объявит — 2,30

В ожидании начала чемпионатов, букмекеры принимают и другие ставки по теме коронавируса. Например, можно поставить на то, будут ли проведены выборы президента США в 2020 году.

Pari Match:

Да — 1,10

Нет — 5,50

Или, закроется ли из-за эпидемии «ДОМ-2».

Pari Match:

Да — 2,00

Нет — 1,75

Однако ставки, касающиеся эпидемии, принимаются, скорее, для привлечения внимания.

Основным источником для заработка у букмекеров все же служит чемпионат Белоруссии.

Этот чемпионат уже позволил некоторым игрокам выиграть более полутора миллиона, поведал «Собеседнику» эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Александр Петраш:

– Через две недели после остановки чемпионата РПЛ, экспресс из ставок на четыре матча белорусской Высшей лиги позволил игроку превратить 500 рублей в 1,6 миллиона. Любители футбола неплохо изучили белорусские команды. Матчи Высшей лиги уже давно попадают в топ самых прибыльных спортивных событий для российских игроков.