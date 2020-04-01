Артем Дзюба поборется за свою зарплату

Инстаграм наполнен позитивными фото из карантина. Футболисты чеканят туалетной бумагой, танцуют с детьми и стригут газон с помощью линейки. Выглядит мило, если не думать о том, что каждый день прямо сейчас футбольные клубы теряют колоссальные средства. Доходов от матчей нет, а контрактные обязательства перед футболистами по зарплате никто не отменял.

Всеобщий спортивный карантин может завершиться банкротством клубов. В маленьких футбольных странах это уже началось. Семикратный чемпион Словакии – «Жилина» – приступил к процессу самоликвидации.

В России уже многие призвали футбольные клубы договориться с футболистами о сокращении зарплат на 50%. Мнение на эту тему экс-футболиста Александра Мостового и почетного президента РФС Вячеслава Колоскова уже услышали в Госдуме.

«Это хорошая идея. Другой вопрос, насколько это реализуемо. У многих контракты составлены таким образом, что это невозможно сделать», – прокомментировал член Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Однако уже известно, что российские футболисты намерены защищаться. Как именно? На сайте Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), в руководство которого входит игрок «Зенита» Артем Дзюба, уже готово объяснение:

– Возможность уменьшить заработную плату предусмотрена ч. 2 ст. 157 ТК РФ только в случае простоя по обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя. Однако согласно ст. 348.1 ТК РФ работа футболистов и тренеров включает не только участие в соревнованиях, но и участие в тренировках.

Другими словами, обязательства игрока перед клубом не заканчиваются с финальным свистком в матче. Футболист на работе и во время тренировки, и даже во время отдыха (где он обязан следить за своим здоровьем и, например, воздерживаться от экстремальных видов спорта). Находясь на карантине, спортсмены сейчас продолжают тренироваться самостоятельно.

А вот на Западе буквоедством решили не заниматься.

Кто согласился урезать зарплату?

«Барселона» (Испания)

Каталонский гранд и здесь сыграл с крупным счетом. «Барселона» одной из первых объявила, что сократит размер зарплат своих игроков, причем сразу на 70%. По всей видимости, произошло это по инициативе самих игроков. Об этом сообщил нападающий клуба Лионель Месси в своем профиле в Instagram:

«Мы все четко понимаем, что находимся в исключительной ситуации, и мы первые, кто всегда готов помочь клубу», ― пояснил аргентинский футболист.

Global Look Press

«Реал» (Испания)

Главный конкурент «Барселоны» оттягивает решение, но, по данным испанских журналистов, обсуждается уже не суть вопроса, а схема сокращения зарплат. В ближайшие две недели игрокам будет предложено несколько вариантов. Мадридский клуб может себе это позволить. На сегодняшний день долг клуба — 27 миллионов евро. У «Барселоны» в 10 раз больше — 217 миллионов евро.

«Ювентус» (Италия)

Первым клубом, объявившим об урезании зарплат в объятой коронавирусом Италии, стал «Ювентус». Боссам удалось договориться с лидерами – Джанлуиджи Буффоном, Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини – о том, что зарплата игроков будет сокращена на общую сумму в €90 млн.

По прежним условиям, один только Роналду обходился команде в 31 миллион евро в год.

Global Look Press

«Ньюкасл» (Англия)

Британцы пошли по нестандартному сценарию. В «Ньюкасле» у сотрудников отрезали 80% от дохода. Правда, эта норма не распространяется на игроков и тренеров клуба — для них все осталось по прежнему. Пострадали административные сотрудники и хозяйственные службы. Несправедливость продлится недолго. Сейчас клубы Английской премьер лиги обсуждают коллективное соглашение о снижении зарплаты игрокам.

«Унион» (Германия)

Футболисты клуба из немецкой Бундеслиги проявили широкий жест и решили полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса. Об этом не без гордости было объявлено на официальном сайте команды.