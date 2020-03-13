Петерс Покровскис: "Спартак" отомстит через год?

Обозреватель Sobesednik.ru — о самой упорной серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» — «Спартак» (4:2 в серии).

Когда главный тренер «Спартака» Олег Знарок после решающей шайбы попросил судей все-таки посмотреть повтор на предмет офсайда у динамовца Яшкина, камера выхватила скамейку, а на ней — подопечные наставника и их лица: каменные и пустые. Понятно, сезон долгий, серия тяжелая, ответственность гигантская, да что там, жизнь вообще не сахар; и хочется сказать, что с такими лицами матчи не выигрываются, но come on — настрой настроем, но проиграли «красно-белые» ведь совершенно не потому, что типа не настроились. А потому что целая часть из тех ошибок, которые наляпали в защите и натворили в нападении «красно-белые», просто не под стать команде-середняку КХЛ.

Я видел — иные вживую, а иные в трансляции — их игры, эти ошибки, эти битвы, эти подлинные украшения нынешнего плей-офф, особенно на фоне итогового счета 4:0 и полного доминирования одних над другими в двух из трех оставшихся серий. Высматривать тут какие-то проблемы психологического характера — зря тратить время. С настроем у проигравших проблем не было, а вот мастерство у иных, которые нанимались лидерами, даром что кое-кто еще и легионер, куда-то запропастилось. Кто-то из их партнеров хватал лицом или телом чужие клюшки и шайбы и корчился в муках боли на льду или, доезжая, на скамейке. А кто-то раз за разом «зевал» своих оппонентов и обреченно кидал голову на грудь или, напротив, запрокидывал глаза после не дошедшего до цели броска.

И в сухом остатке спартаковцам будто бы все время не хватало самую малость. Но эта та самая малость, которая незаметна по сути и почти ничтожна по влиянию на уровне регулярных чемпионатов в калейдоскопе разного уровня соперников и вертопрахства календаря, смены разъездных отрезков на домашние, с чередованием соперниками из верха и низа турнирной таблицы. А в плей-офф она за несколько дней из серого облачка набухает грозовой тучей — и выливает на обладателей этого горизонта слезы поражений.

Все помнят фантастический успех знарковского ХК МВД десятилетней давности и даже массу имен из того «серебряного» ростера. Но мало кому памятно, как менеджмент клуба в межсезонье сменил полсостава, освободив, в том числе кое-кого из экс-лидеров; и те, что интересно, в результате вскоре сгинули. Кто бы сомневался, что у Знарка и нынче, в «Спартаке», есть полный карт-бланш. И кто сомневается, что с ним он еще устроит охоту за головами в следующем сезоне?