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Армейская машина против торпедовской тайны?

Общество - Спорт
10:09, 05 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru — о феерии ЦСКА в серии против нижегородского «Торпедо» в 1/8 финала Кубка Гагарина (3:0 во второй игре, 2:0 в противостоянии).

Пресс-атташе «Торпедо», а затем и еще кто-то из его коллег строго следят, чтобы я со своей журналистской аккредитацией не только не находился у раздевалки разгромленных «автозаводцев», но даже, проходя мимо нее к выходу, не задержался бы близ. Как будто там либо хранятся, либо витают в воздухе такие тактические секреты, которые в ЦСКА то ли не знают, то ли не смогут разгадать. И это после двух подряд поражений в 3:0… Ну-ну.

В прошлом сезоне нападающий «Витязя», который тоже попал в 1/8 финала под армейскую машину, Александр Никулин огорченно сетовал мне — дескать, лучше бы мы попали на СКА, те хоть играть дают, а то эти вообще роботы какие-то. Пришло время нового плей-оффа, и «Витязь» (правда, уже без Никулина) счастливо попал на СКА, а под чумовым натиском ЦСКА теперь находятся торпедовцы. В итоге и питерские армейцы «выносят» своего соперника, и торпедовцы так же, как и «витязи» год назад, будучи в чужой зоне, не комбинируют, а скорее растерянно подсовывают друг другу шайбу…

Перед вторым периодом хоккеисты гостей ждут друг друга у выхода на лед и мощно бьют партнеров в кулачки — видно, что разговор в перерыве был серьезный, если не отчаянный. Но даже таких бодрых торпедовцев не больно-то хватает на сотворение неприятностей. Более того, голкипер Андрей Тихомиров, видимо, настолько измучился под градом бросков, что под конец второй двадцатиминутки чуть не отдает шайбу прямо на крюк накатившего на него соперника.

И вот, канадско-российский главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски и его помощник, латыш Сандис Озолиньш, стоят у выхода из «ЦСКА-Арены» и по-английски (!) обсуждают, кому выйти к собравшимся болельщикам первому. Те, правда, встречают каждого выходящего игрока бурными аплодисментами, так что Озолиньш, возможно, напрасно завернул пешую мини-петлю у входного металлоискателя, а затем под прикрытием шефа шмыгнул в сторону от двери. Но, может, Озолиньш как раз и владеет той самой тайной, ради сохранения которой меня так тщательно пытались изолировать?

Серия переезжает в Нижний Новгород, но чудом будет, если торпедовцы зацепят дома хотя бы одну игру…

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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