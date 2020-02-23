Снявшийся с масс-старта биатлонист Логинов выступит на других этапах Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в гонке с общего старта на ЧМ в итальянском Антхольце.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России. Таким образом, в масс-старте, который намечен на 17.00 по московскому времени, выступят два российских биатлониста – Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Накануне, 22 февраля, итальянская полиция провела обыск в номере российских спортсменов. У Логинова были изъяты компьютер и телефон. Как сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обыски были связаны с тем, что тренер Логинова, Александр Касперович, якобы находился в Антхольце не со своей аккредитацией. Кроме того, речь шла о проверке на предмет возможного нарушении Логиновым антидопинговых правил.

Позже стало известно, что первичные результаты обыска не подтвердили применения членами сборной России запрещенных препаратов.

Между тем сам Логинов в субботу принял участие в мужской эстафете. Российская команда заняла четвертое место. После окончания гонки спортсмен заявил, что в скором времени может завершить карьеру. В интервью «Матч ТВ» он предположил, что инициаторы его обыска в лице Международного союза биатлонистов (IBU) хотят вынудить спортсмена поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне.

Глава Союза биатлонистов прокомментировал решение Логинова. «До часу ночи были еще в полицейском участке. Сами понимаете, какое самочувствие у Александра, когда целый день в нервотрепке с разными камерами, участками и всем остальным. Это не добавило сил однозначно, мягко говоря», – цитирует Владимира Драчева «РИА Новости».

Как пишет «Чемпионат», спортсмен отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности. Отмечается, что при этом он намерен выступить на оставшихся этапах Кубка мира.