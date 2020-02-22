У российского биатлониста Логинова в Италии при обыске изъяли гаджеты

Журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что в итальянском городе Антхольце силовики провели обыски в номерах отеля, где проживают российские биатлонисты.

Известно, что мероприятия проводились по заявлению одного из членов Международного союза биатлонистов. Ранее тренера российской сборной Александра Касперовича уличили в том, что он находился на проходящем в городе чемпионате мира по биатлону не со своей аккредитацией. Sports.ru без ссылки на источник сообщает, что российский тренер пребывал на территории по украинской аккредитации.

Обыски прошли рано утром. У спортсмена Александра Логинова, подопечного Касперовича, были изъяты компьютер и телефон. Эту информацию «Интерфаксу» подтверждает глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Также сообщается, что в отношении Логинова проводится проверка по причастности к нарушению антидопинговых правил.