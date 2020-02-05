В РУСАДА и РФС назвали преждевеременными разговоры об отстранении РФ от ЧМ-2022

В РУСАДА и РФС не получали от WADA никаких данных о возможном неучастии сборной РФ в чемпионате мира по футболу в Катаре.

Ранее одно из крупнейших арабских спортивных изданий BeIN Sports сообщило в Twitter со ссылкой на неназванные источники, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало РУСАДА о невозможности участия российской сборной в ЧМ по футболу в 2022 году.

Однако в РУСАДА заявили, что не получали от агентства никаких документов, где сообщалось бы о подобном. При этом гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус подчеркнул, что считает преждевременным говорить о возможном отстранении российских игроков от мундиаля в Катаре.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», — цитирует Гануса «РИА Новости».

Аналогичные комментарии дали агентству «Интерфакс» в Российском футбольном союзе (РФС) и Международной федерации футбола (FIFA), где никаких уведомлений от WADA по данному вопросу также не получали.

Напомним, 9 декабря прошлого года Исполком WADA единогласно принял рекомендацию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Данное решение также означает четырехлетний запрет на участие российской сборной в чемпионатах мира, Олимпиадах и других мировых первенствах.