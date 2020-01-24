Ибрагимов предположил, что Хабиб вскоре закончит карьеру непобежденным

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Султан Ибрагимов в интервью «Советскому спорту» дал свои прогнозы в отношении спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова.

19 апреля главная звезда UFC встретится на ринге с бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Султан Ибрагимов считает американца опасным соперником: «Я видел его бой с Энтони Петтисом. На одном дыхании прошло. С Хабибом такое не прокатит. Нурмагомедов как удав – если взял, уже не отпустит».

Но при этом Ибрагимов дает прогноз, что после боя с Фергюсоном Хабиб выйдет на ринг еще один-два раза, после чего закончит карьеру непобежденным. Об этом же ранее говорил отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Каждый бой он гоняет по 15 килограмм — это огромный труд. Когда он стал чемпионом, все думали: "Хорошо, наконец-то". Но никто не думал, сколько сил в это было вложено. Хабиб заслужил титул своей феноменальной работой. Только постоянная весогонка сказывается на здоровье, не говоря уже о боях», — поясняет бывший чемпион мира по версии WBO.

Сам Хабиб намерен передать эстафету чемпиону России по боевому самбо Исламу Махачеву. Отец спортсмена даже называет Махачева еще более сильным бойцом, чем его сын. Но Ибрагимов это мнение не разделяет: «В плане бокса он сопоставим, а в партере у Махачева не получится так доминировать».