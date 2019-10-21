Эмеев заявил, что в течение трех лет никто не победит Хабиба Нурмагомедова

Боец UFC Рамазан Эмеев заявил, что феномен популярности Хабиба Нурмагомедова связан с его воспитанностью.

«Он выделяется своей воспитанностью. Показывает, как надо себя вести, как нужно уважать старших. Он показывает, как уважает других, и все начинают уважать его», — заявил Эмеев в интервью «Советскому спорту».

По мнению Рамзана Эмеева, сегодня Хабиб является лучшим бойцом, поскольку не имеет поражений. Более того, он считает, что в ближайшие три года «ни у кого нет шансов его победить». «Он должен всех побеждать. Все его победы – не только его личные. Это победы всей страны. Когда он завершит карьеру, в графе поражений должен быть "ноль"», — говорит боец.

Наряду с Нурмагомедовым Эмеев упоминает бойцов Джона Джонса и Генри Сехудо.

9 ноября Рамазан Эмеев сразится с американцем Антонио Рокко в Москве.