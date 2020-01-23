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WADA запретило Московской антидопинговой лаборатории тестировать спортсменов

Общество - Спорт
10:17, 23 января 2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что данное решение вступает в силу немедленно.

«Эта временная приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена". Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом», — говорится в сообщении WADA.

Агентство подчеркивает, что данный шаг был предпринят после решения Исполкома WADA от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаружением манипулирования некоторыми данными, извлеченными из Московской лаборатории в январе 2019 года.

Как передает «РИА Новости», глава РУСАДА Юрий Ганус назвал это решение предсказуемым. По его словам, теперь нужно будет возить пробы в зарубежные лаборатории. «У нас уже сегодня отказались там принимать пробы. У нас отработана логистика, сейчас везем пробы в иностранные лаборатории. Это добавляет стоимость», — пояснил Ганус.

Теги: #Допинг-скандалы

Рубрика: Спорт

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