К "серебряной" "молодёжке" доехали не все. А стоило ли?

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как встречали серебряных призёров Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020.

Смена рейса, которым молодежная сборная России возвращалась на родину с МЧМ-2020, повлекшая, соответственно, и смену аэропорта прибытия — Домодедово вместо Шереметьево, — это прикол покруче курьеза с трансляцией финала МЧМ-2011 в один момент с нынешним. Точно знаю, что не все успели сориентироваться и перестроить маршруты: иные, развернувшись на полпути, опоздали с разной степенью глубины, ну а некоторые так и уехали на север вместо юга и так и ждали там хоккеистов.

Причем я не только о простых болельщиках, которые ориентируются на информацию в СМИ, а в том числе и о самих журналистах. Мало того, что на некоторых, весьма популярных притом, спортивных ресурсах информацию суточной давности так и не обновили, так еще стали давать новость о приземлении самолета — с неверными, соответственно, сведениями. А потом стыдливо удалять... И в этом, конечно, вряд ли кто-то признается, но, похоже, сборная недосчиталась как минимум нескольких изданий и даже съемочных групп центральных телеканалов: их ожидавшиеся по статусу лого в итоге не были замечены в аэропорту, а, соответственно, явно намечавшиеся репортажи — я потом специально посмотрел — в самом эфире превратились в дикторский текст на фоне слайд-шоу из фотографий игр, сдобренных роликами из интернета.

С другой стороны, а было ли что передавать? Сами ребята снова посетовали, что фактически просто подарили канадцам кубок, снова вознесли оды главному тренеру Валерию Брагину и снова отчеканили, что готовы идти в бой дальше: кому 20 — за свои клубы и взрослую сборную, кому меньше — на новом турнире через год. Снова — потому что это все уже было в Чехии после сирены, разве что менее уверенными, более убитыми голосами. Это когда МЧМ проходит в Северной Америке, то командированных журналистов мало и остаётся ещё многое, о чем не расспрашивали прилетевших ребят; в Европу же журналисты отправляются целыми десантами, которые плотно упахивают информационное поле.

И потому единственное, что удивило —это как раз не чье-то отсутствие, а, наоборот, наличие: часто команду ждут лишь родственники, друзья да целенаправленные охотники за клюшками и автографами, а в этот раз было несколько десятков человек, в том числе и организованные группы. Причем рганизовавшиеся по своей воле, а не намеренно привезенные на усладу взора высочайших лиц. Так что «Молодцы!» были, пусть и не очень громкие и стройные. Вспоминаю, правда, какие толпы были, когда мы выигрывали «золото», и даже не представляю, когда они появятся снова: уж в этот раз было, казалось, сделано столько, а все равно не хватило...