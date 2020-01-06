Отдали "золото" сами. Почему Россия проиграла МЧМ-2020

Обозреватель Sobesednik.ru – о финале Молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 Канада – Россия (4:3).

В какой-то степени это был довольно неожиданный по сюжету матч. Перед ним было сказано столько всего – про «месть», «лажу», «одно место», про «не забудем 0:6», «а мы не забудем неснятый шлем» и вот это вот все, – что, казалось, если не обе сборные, то как минимум одна ринется с первых минут буквально уничтожать соперника. Но странным образом сработали другие мотивы – про «забыть ту игру группового раунда». И действительно, в эмоциональном плане все словно началось с чистого листа, как будто не было ни канадских 22:4 во всех последующих встречах МЧМ-2020, ни, с другой стороны, российских необязательных удалений на протяжении своих игр.

Наши терпели столько, сколько, кажется, еще никогда не приходилось – видать, и главный тренер Валерий Брагин настолько хотел этого «золота», что на себе показал, как это нужно было исполнить. В итоге, пока россияне вопреки всем ментальным канонам не лезли канадцам «под кожу» после свистка, не летели «раскалывать» зазевавшегося у борта соперника, не пороли горячки под давлением соперника (хотя те долго, признаться, сами не то чтобы очень прессовали), –короче, не теряли головы, то в итоге вынуждали оппонентов самих нарушать правила и, как следствие, вели игру.

Тем более судьи, кстати, снова удаляли и удаляли всех столько, сколько никто не ожидал – казалось, мы прежде уже исчерпали свой лимит судейского равновесия, и вообще настолько уж сильно мы привыкли к произволу арбитров на международной спортивной арене. Может, лишь раз они смалодушничали – когда в самый острый момент встречи, уже при 3:4, не дали две минуты за выброс шайбы. Я так и не понял, что произошло конкретно в том моменте и почему зафиксированное даже линейным удаление сорвалось, но совершенно очевидно, что нервы у Дорофеева, вскоре схватившего две минуты – определяющие, словно последний гвоздь в крышку гроба, – сдали именно вследствие этого.

В остальном что канадцев, что наших безжалостно, но всегда правомерно оставляли в меньшинстве. И в итоге никто даже не подумал пересмотреть, например, первый гол канадцев – настолько был четок и очевиден селф-конфуз Галенюка, который привез соперника во вратаря Мифтахова, а тот в итоге еще и уронил на себя Романова...

Перелом, пожалуй, случился тогда, когда Егор Замула с самой сиреной на второй перерыв поддался на провокацию канадского капитана Хэйтона, пихнув его клюшкой в лицо. И надо было видеть Брагина, который в этот момент горько обматерил, кажется, весь свет. Его установка, повторимся, долго работала просто классно: наши не лезли напролом даже в большинстве – да, лупили как могли, благо шайба неплохо держалась в зоне, но ни индивидуально, ни командно как-то не обостряли ситуации. В итоге за такое сильное преимущество по времени игры в неравных составах немудрено, что мы суммарно перебросали Канаду весьма и весьма скромно. В конце концов, казалось: шведы забили нам все от синей линии – так почему и нам бы не повторить? И ведь прошли броски в итоге подправления-добивания, а Григорий Денисенко вообще забивал свой гол совершенно без должного для такой ситуации сопротивления. А еще казалось: если бы не получилось так, то мы бы дотерпели-дождались и моментов а-ля шайба Морозова шведам – шансы были и у Хованова, и у Марченко...

Увы, тот фол Замулы словно бы сделал трещину в наших же планах – и, возможно, тогда ребята сами поняли, что не дотерпят. Конечно, был еще третий гол, но маховик фатальных ошибок и удалений уже начал раскручиваться, едва уступающие канадцы почуяли запах жареного. Дмитрий Воронков, в первом матче как раз колоритно схватившийся за голову из-за ненужного фола, напортачил и в этот раз – и соперник первым же броском вернул его со скамейки штрафников. А следом вся пятерка дружно выключилась и зевнула обостряющий пас на Томаса, да и Мифтахов, вроде бы прекрасно проведший матч и однажды, например, даже просчитавший намерение соперника забивать по-бобровски, кошкой ринувшись в потенциально открытый угол, в важнейший момент замешкался и не вышел на такой вроде бы очевидный перехват шайбы.

Проигрывающие в финалах МЧМ парни часто плачут, но не всегда их слезы соответствуют масштабу их обиды и горя – нередко все либо намечается, либо даже решается еще в самом начале. Но капитан Денисенко, который, умываясь слезами, еще сидел и сидел на скамейке штрафников (на последних секундах он в попытке перехвата разбил о соперника клюшку и дал канадцам невероятное для занавеса встречи преимущество 5 на 3), имеет полное право на эти слезы. Он и его ребята, к сожалению, отдали свою победу сами...