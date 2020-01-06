ЦСКА теряет третьего лидера, "Химки" обретают новую силу

Обозреватель Sobesednik.ru — о супердерби «Химок» и ЦСКА в Единой лиге ВТБ и уверенной победой подмосковной команды (96:80).

Честно говоря, начало матча сильнейших российских команд было таким привычным для их очных встреч, что, казалось, державшиеся всю первую четверть и часть второй «+4» в пользу ЦСКА уже к большому перерыву вырастут до не менее привычного двузначного разрыва. Даже бурный старт хозяев, которые успели сделать задел 7:1, не впечатлил — тот как имелся, так и сдувался не раз. Но когда «Химки» во второй четверти сперва сравняли счет, а затем и вышли вперед, то Девин Букер после своего однорукого данка (кстати, вроде бы именно этот бросок вывел его команду вперед, и именно после него хозяева уже не отдавали преимущества) получил полное право повисеть на кольце лишние пару секунд: почувствовалось, что встреча действительно пойдет по отличному от обычного сценария.

Что же случилось? Во-первых, ожидаемое разнообразие атак «Химок» теперь действительно не пустой звук. По ощущениям показалось (хотя по цифрам это, конечно, неправда), что у Алексея Шведа в итоге оказалось больше передач, чем бросков. Лучший снайпер команды имел много возможностей атаковать кольцо сам, но предпочитал находить передачей партнеров «в краске», а те каким-то удивительным образом все оставались и оставались без опеки.

Какое-то время Швед еще соревновался в очной очковой дуэли с армейским разыгрывающим Майком Джеймсом, но словно бы без сожаления в нужный момент отдал ему этот виртуальный приз. И что интересно, Джеймс, умеющий, как и Швед, выбивать «тридцатку», вскоре сам сник: его магические прежде дальние броски стали накрываться, а тот небольшой период, когда американец попробовал просачиваться под кольцо, тоже вскоре прекратился — усилиями более высоких оппонентов; да и в подборах в этот вечер хозяева паркета были особенно хороши.

Ну а еще в составе «Химок» наконец нашлись и другие, у кого «залетает». Трудно забыть, как в прошлом сезоне мучился с дальними бросками Стефан Маркович. Это у него-то не шло; однако еще хуже выглядели партнеры, которые кто боялся бросать, а кто мазал с еще более удручающим процентом попадания. И — опять же, редкое дело — в итоге Швед с 18 очками чуть не стал лишь третьим в команде по результативности: Янис Тимма набросал 26, Джереми Эванс — 17, а еще засветили свои снайперские качества Стефан Йович и Йонас Йеребко.

Вдобавок, конечно, на ситуацию на паркете повлияли и травмы, помноженные на высокую жесткость борьбы. Химчанину Энтони Гиллу, например, сломали нос (причем с двух попыток), а армейцу Дэниэлу Хэкетту — палец, и для ЦСКА это уже третья потеря в сезоне: до конца сезона из-за проблем с коленом выбыл Уилл Клайберн, а в начале января повредил ногу еще и Янис Стрелниекс, причем его восстановление тоже займет длительное время.

Но в общем и целом кажется, что затеянная наставником «Химок» Римасом Куртинайтисом перестройка, на векторы которой мы обращали внимание еще осенью, когда соперники встречались в Москве в рамках Евролиги, дает наконец плоды. И победа в супердерби, а также укрепленное лидерство в таблице Единой лиги ВТБ («желто-синие» идут лишь с одним поражением, а у ЦСКА их уже четыре) лучшее тому подтверждение.