FIFA может пересмотреть правило об офсайде, чтобы не дискредитировать VAR

Строгость установленного ныне правила определения положения «вне игры» может подрывать веру в видеоассистента судьи.

Как сообщает британское издание The Times, в Международной федерации футбола (FIFA; ФИФА) намерены изучить возможность скорректировать правила, по которым играются футбольные матчи.

Дело в том, что с появлением видеоассистента судьи (VAR) точность фиксирования офсайдов резко возросла, так что теперь к остановке игры приводят в том числе ситуации, когда атакующий игрок оказывается впереди последнего защитника другой команды буквально на несколько миллиметров. Зрителям и подчас самим рефери со стороны наличие офсайда в таких ситуация неочевидно, что вызывает недоверие к показаниям видеосистемы.

По информации Times, правило могут изменить таким образом, чтобы положение «вне игры» возникало, только если футболист в атаке целиком находится впереди защитника и между ними есть «очевидный просвет». После всестороннего изучения вопроса в FIFA эту идею уже в феврале могут предложить для рассмотрения Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), который может принять решение о тестировании новых правил.