Футбол разбавит постновогоднюю скуку: гид по матчам первой недели января

Английская Премьер-лига под остатки новогоднего стола: главные матчи январских праздников в нашем дайджесте.

1 января

Первыми матчами в 2020 году станут два поединка в АПЛ: в Брайтон-энд-Хоув местная одноименная команда примет «Челси».

Команды смогли одержать важные победы на этой неделе: «синие» «отскочили» в дерби с «Арсеналом», а «Брайтон» сумел одержать первую за пять туров победу, грохнув «Борнмут». Напряженный новогодний отрезок в самом разгаре: команды немного перевели дух в последние дни года, но с 1 января английский футбол продолжит жестить.

Фрэнк Лэмпард // Global Look Press

«Челси» в День подарков потерпел досадное поражение от «Саутгемптона», подтвердив репутацию команды, не умеющей играть домашние матчи. В последних матчах команда Фрэнка Лэмпарда выглядела довольно странно. Удачный стартовый план на победное дерби с «Тоттенхэмом» (0:2), включающий в себя схему с тремя защитниками, умным прессингом и хорошим контролем, почему-то решили перенести и на других соперников. В итоге «святые» разобрали «Челси» на «Бридже», а «Арсенал» до 30 минуты домашнего матча издевались над «пенсионерами».

К счастью фанатов «Челси», Фрэнк Лэмпард довольно быстро понял, что по одному конспекту в АПЛ играть сложно. Нужно быть честными, что с «Арсеналом» «синим» сильно повезло: результат принесли ошибка Бернда Лено и контратака на последних минутах.

«Брайтон» в этом сезоне уже потрепал нервы грандам: обыграл «Арсенал» на выезде и разнес «Тоттенхэм» в домашнем матче в начале сезона. Поэтому и здесь Лэмпарду понадобится новый план.

Сервис Okko Sport, 1 января в 15:25 по мск.

Далее состоится главная игра дня: на «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» и попытается одержать первую победу при Микеле Артете.

Пока дебют у баскского тренера получается неудачным: спасение от поражения в Борнмуте и упущенная победа в матче с «Челси». Артета обещал возвращение к атакующему футболу и философии Арсена Венгера, но посреди сезона проводить такие резкие перемены — самоубийство.

То, что Микель подготовил к матчу с «синими», заслуживает уважения и похвалы. Ученик Гвардиолы сковал «Челси» выход из обороны в атаку, растягивал оборону, опасно контратаковал. Но «канониры» еще далеки от выздоровления, поэтому осторожная игра во втором тайме дерби закончилась итоговым поражением.

Маркус Рэшфорд празднует победу над «Бернли» // Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» же выглядит стабильно блекло, но набирает очки и приближается к топ-4, в чем «дьяволам» отчаянно помогает «Челси». Если недавняя игра с «Бернли» запомнилась разве что сухой победой, то разгром «Ньюкасла» стал одной из лучших игр «Юнайтед» в этом сезоне: волевая победа, четыре забитых мяча и доминирующее выступление.

В нынешнем розыгрыше АПЛ команды уже встречались: то был довольно невнятный и слабый матч в исполнении обеих команд. «Арсенал», пожалуй, окончательно выбыл из борьбы за топ-4, но сезон еще можно спасти. Для этого команде необходим положительный импульс, который можно получить в поединке с принципиальным соперником.

Сервис Okko Sport, 1 января в 23:00 по мск.

2 января

Во второй день года состоится один-единственный матч в высших дивизионах европейского футбола: на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед».

«Красные» продолжают идти по гвардиоловскому графику: одна ничья при 18 победах в 19 играх сезона. Уже есть подозрения, что парни Клоппа «взломали» футбол: даже нельзя вспомнить команду, которая так стабильно штамповала трудовые и минимальные победы. На счету «мерсисайдцев» 10 побед подряд в АПЛ, но сейчас у «Ливерпуля», как бы это ни звучало, начинается тяжелый отрезок: помимо «Шеффилда», «красных» ждут «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

Игроки «Шеффилда» в матче с «Ман Сити» // Global Look Press

«Клинки» проводят блистательный сезон в чемпионате Англии. Команда до начала сезона считалась одним из главных кандидатов на вылет, но после половины сезона «Шеффилд» набрал 29 очков (шесть очков от зоны Лиги Чемпионов). 29 декабря, чтобы вы понимали всю сенсационность взлета новичков лиги, «Юнайтед» потерпел свое первое гостевое поражение в АПЛ: с дерзкими подопечными Криса Уайлдера справился «Манчестер Сити». До этого с этим коллективом на своих стадионах не смогли справиться «Челси», «Тоттенхэм». Из пресловутой топ-6 только «Ливерпуль» и «Сити» смогли обыграть «Шеффилд» в этом сезоне, так что просто гранду не будет точно.

Сервис Okko Sport, 2 января в 23:00 по мск.

4 января

Далее нас ждет долгожданное возвращение испанской Ла Лиги. Примера ушла на каникулы перед католическим рождеством, так что поклонники изящества и изощренных комбинаций заждались своего любимого зрелища.

В этот день их ждут сразу два топовых матча. Начнем с мадридского дерби (думаю, его таковым можно считать), в рамках которого «Хетафе» сыграет с «Реалом».

Сразу нужно оговориться, что велика вероятность малорезультативной игры, но, как верно в свое время заметил Вадим Евсеев, футбол — это не только голы.

Команда Пепе Бордаласа продолжает очаровывать еще сильнее. Нет, она не стала плести кружева, она все еще прямолинейна и сильна в обороне, но игра на два фронта вовсе не развалила скромного середняка. Теперь даже кажется, что непопадание «Хетафе» в Лигу Чемпионов пошло команде на пользу, ведь входить в еврокубковый ритм матчами с «Краснодаром» и «Базелем» проще, чем в поединках с грандами европейского футбола. Сейчас команда из пригорода испанской столицы, ровно как и год назад, очень близка к лигочемпионской зоне: от четвертого «Атлетико» «Хетафе» отделяет лишь два балла.

Тони Кроос // Global Look Press

«Реал» же тремя ничьими подряд позволил себе отстать от «Барселоны» на два балла: как мы помним, «сливочные» не смогли обыграть «Валенсию», каталонцев и «Атлетик».

И сейчас у дружины Зинедина Зидана сложный календарь: «Хетафе», «Севилья», «Вальядолид» и «Атлетико» в чемпионате, а также Суперкубок Испании, который начнется 8 января (в соперниках «Валенсия»). После трех потерь очков подряд новая неудача может плохо сказаться на чемпионских планах мадридцев.

Т/к «Матч! Футбол 1», 4 января в 17:55 по мск.

Последней нашей рекомендацией на этот день станет каталонское дерби: тонущий «Эспаньол» попытается начать операцию по самоспасению в Ла Лиге матчем против «Барселоны».

То, что происходит с «попугаями», сложно объяснить. В прошлом сезоне самая испанская команда Каталонии вышла в еврокубки, а сейчас имеет две победы в чемпионате к Рождеству. Причем последняя была одержана аж в конце октября: по-настоящему кошмарная форма. Клуб уже дважды увольнял тренеров: на сей раз на смену Пабло Мачину пришел известный в прошлом игрок, а ныне неплохой тренер Абелардо.

«Барселона» же идет по спокойному графику к очередному чемпионству. «Сине-гранатовые» стабилизировали прежде всего результаты: последний раз гранд проигрывал в начале ноября «Леванте», а с тех пор лишь дважды в семи играх команда Эрнесто Вальверде не побеждала.

Неудержимый Лионель Месси // Global Look Press

Но это только результат, к игре-то вопросов куча. «Барса» все еще нестабильна в плане игры: она может вынести «Боруссию» в матче Лиги Чемпионов, а затем дико «отскочить» в игре с «Атлетико» в рамках Ла Лиги.

Разве что на этом и на слабых гостевых выступлениях «Барсы» в этом сезоне может сыграть «Эспаньол»: «блауграна», разумеется, сильнее во всех смыслах, а очки команде Абелардо нужны как воздух прямо сейчас (10 баллов в 18 турах — аж в дрожь бросает).

Т/к «Матч ТВ», 4 января в 22:55 по мск.