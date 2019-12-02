Михаил Мамиашвили: Свои проблемы мы знаем и устраняем

Президент Федерации борьбы России прокомментировал ситуацию, в которой оказался российский спорт перед Олимпиадой в Токио.

9 декабря в WADA будет принято решение, поедут ли наши спортсмены на Игры-2020. России грозят новые санкции за допинговые нарушения.

— Сейчас непростой период. Мы предприняли колоссальные шаги для устранения проблем, выстроили ситуацию, при которой было бы недопустимо использование запрещенных препаратов. Мы свои проблемы знаем и устраняем. К сожалению, наши «друзья-партнёры» по-разному истолковывают эту ситуацию. Рисуют некую картинку о нежелании и несостоятельности. Нам остаётся только делать свое дело и решать задачи, которые стоят перед спортом, — говорит Михаил Мамиашвили.

Кроме того, руководитель Федерации борьбы рассказал, как готовятся к Играм спортсмены из профильных для организации видов:

— Стараемся выполнять свои задачи. Это и непростой период предподготовки, и отбор. Есть проблемы очень серьёзные — травмы ведущих ребят. Здесь надо очень активно поработать, благо с медициной налажено.