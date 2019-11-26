МОК выступил за участие в международных турнирах "чистых" россиян

Виновные в манипуляции базами данных Московской антидопинговой лаборатории должны быть наказаны самым суровым образом.

Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованном на официальном сайте организации.

«МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам справедливости и уважать права человека. Виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому МОК приветствует санкции в отношении ответственных российских властей», – говорится в заявлении.

Также МОК вновь попросил предоставить необработанные данные, на которых основано дело, поскольку это обеспечит «полное правосудие» и позволит наказать виновных.



При этом организация высказалась за участие в международных соревнованиях российских спортсменов, не нарушавших антидопинговые правила, а также заявила о непричастности ОКР к манипуляциям с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что почетный президент ОКР отрицает существование «заговора» WADA против России.