Дебют Моуринью в "Тоттенхэме" и другие матчи в дайджесте Sobesednik.ru

Возвращение короля пресс-конференций, испытание для Лэмпарда и топ-матчи в Италии: футбольный гид Sobesednik.ru.

Главное событие выходных пройдет в субботу. На Олимпийском стадионе Лондона «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм». А главным это событие стало благодаря кадровым перестановкам на севере британской столицы. Маурисио Почеттино уволен, а на его место пришел наш старый-добрый Жозе Моуринью.

Номинально обе эти команды — аутсайдеры сезона. «Шпоры» располагаются на 14-м месте, а «молотобойцы» находятся на две позиции ниже. Команду Мануэля Пеллегрини значительно ослабила потеря основного вратаря Лукаша Фабиянского, который еще в районе двух месяцев не сможет помочь «Вест Хэму».

Форма у клуба с востока Лондона катастрофическая: последняя победа во всех турнирах была одержана аж два месяца назад (тогда «Вест Хэм» одолел «Манчестер Юнайтед»).

Жозе Моуринью // Global Look Press

«Тоттенхэм» же по понятным причинам вызывает куда больший интерес. На днях мы уже рассуждали о логичности увольнения и перспективах назначения португальца.

С первых часов работы Моуринью в «Тоттенхэме» из стана «шпор» поступали любопытные новости. Например, Жозе решил обновить свой тренерский штаб: его верного и многолетнего помощника Руя Фариу заменили два специалиста, работавшие ассистентами в «Лилле».

Очевидно, что без полноценной предсезонной подготовки и трансферной кампании сложно требовать игры и результата в первой же игре, но любопытной она будет даже в случае унылых «нулей».

Сервис Okko Sport, 23 ноября в 15:25 по мск.

Через час в Москве начнется центральная игра тура: столичное «Динамо» примет «Ростов».

«Бело-голубые» неплохо начали при Кирилле Новикове: две победы, две ничьих и ноль поражений. Новый тренер сразу поставил «динамовцам» схему с пятью защитниками, которая на данный момент дает плоды: всего два пропущенных мяча в четырех играх.

Футболисты «Динамо» // Global Look Press

Но ситуация в «Ростове» куда интереснее. На протяжении всей международной паузы из стана «желто-синих» доносилась очень пугающая информация о значительных долгах перед сотрудниками клуба. Об этом говорил Валерий Карпин, это признал президент южан. Пока неизвестно, как публикация таких данных отразится на результатах команды: игра с «Динамо» в этом плане может быть показательной.

Если возвращаться к футболу, то перед паузой на игры сборных ростовчане выглядели не очень хорошо: вылетели из Кубка, упустили победу в матче с «Краснодаром» и очень глупо проиграли «Тамбову». Чтобы продолжить находиться в зоне Лиги Чемпионов, донской команде необходимо прерывать серию неудач. Но противостоять ей будет команда, которая от этих неудач начинает отвыкать сама.

Т/к «Матч ТВ», 23 ноября в 15:55 по мск.

Далее отправимся в Италию, где «Ювентус» приедет в гости к «Аталанте». Команда Джан Пьеро Гасперини находится не в лучшей форме: после разгромной победы над «Удинезе» (7:1) бергамаски не побеждают (три ничьих и одно поражение во всех турнирах).

После успешного прошлого сезона «Аталанта» столкнулась с ожидаемыми проблемами игры на два фронта. Если брать все турниры, то лучшей победной серией команды стали два матча: победы над «Ромой» и «Сассуоло» в Серии А.

Пауло Дибала и Адриен Рабьо // Global Look Press

«Ювентус» же продолжает демонстрировать фирменную стабильность. Пока команда не стала полноценным коллективом Маурицио Сарри. В ряде матчей «бьянконери» не владели инициативой, создавали не так много моментов, но из последних 10 матчей «Юве» выиграл девять. Что любопытно, лишь две победы были добыты с преимуществом в два и более голов.

Уже известно, что в матче не сыграет Криштиану Роналду: вероятно, португальца берегут на важный матч с «Атлетико», который может гарантировать туринцам первую строчку в группе Лиги Чемпионов.

Т/к «Матч! Футбол 2», 23 ноября в 16:55 по мск.

Затем снова рекомендуем вам посмотреть матч чемпионата Италии: «Милан» на «Сан Сиро» примет «Наполи».

Обе команды переживают плохие времена. У «Милана» все плохо, потому что он «Милан»: четыре победы в 12 турах чемпионата и серия из двух поражений подряд на данный момент.

У неаполитанцев дела едва лучше. Они находятся на позорном для себя седьмом месте, не побеждают уже пять матчей во всех турнирах (четыре из них были поединками чемпионата).

Лоренцо Инсинье и Карло Анчелотти // Global Look Press

Конечно, плохие результаты сказались на атмосфере в клубе. Босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начинает сходить с ума: запирает команду на базе, ссорится с тренерами и игроками, что раздражает лидеров коллектива. СМИ уже распускают слухи, что целый ряд ключевых игроков намерен покинуть Неаполь в ближайшее время.

Очевидно, что международная пауза должна была пойти на пользу в психологическом смысле. Сейчас у «Наполи» есть возможность перезагрузиться и улучшить свое положение.

Т/к «Матч ТВ», 23 ноября в 19:55 по мск.

Далее мы вам посоветуем центральную (после дерби «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», разумеется) игру уикенда. В Манчестере на «Этихад Стэдиум» местный «Сити» примет «Челси».

Настроение у «горожан» должно быть паршивым. Перед международной паузой они потерпели поражение на «Энфилде», лишив себя значительной доли шансов на чемпионство, ведь «Ливерпуль» опережает их уже на девять баллов.

Обидно должно быть и от того, что проблемы команды кроются не столько в игре, сколько в составе. С самого начала сезона «Сити» преследуют травмы. Сначала сломался Лерой Сане, затем серьезные повреждения получили Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко — крайне важные для Гвардиолы футболисты. Теперь частенько мы видим Фернандиньо в центре обороны.

Хосеп Гвардиола сердечно благодарит судей // Global Look Press

«Челси» тоже на протяжении всего сезона борется с травмами. На руку «синим» сыграл относительно легкий календарь: из так называемого топ-6 лондонцы сыграли только с «Юнайтед» и «Ливерпулем», два раза проиграв. К слову, те же «красные» провели пять матчей с прямыми конкурентами, не выиграв лишь единожды.

Фрэнк Лэмпард в праве жаловаться на судьбу: еще ни разу в этом сезоне в его распоряжении не было сильнейшего состава. То травмирован Рюдигер, то лечится Канте, то травму получил Кристенсен. Вот перед последним на данный момент международным перерывом травму получил Кристиан Пулисик (Пулишич, Палисик?..).

Последний визит «Челси» на «Этихад» помнят многие: ужасные шесть безответных голов «Сити» и начало конца Сарри в Англии. Посмотрим, как первое такое испытание пройдет Фрэнк Лэмпард.

Сервис Okko Sport, 23 ноября в 20:25 по мск.

В воскресенье состоится одна игра, которую мы бы хотели вам порекомендовать. Вечером в Шеффилде местный «Юнайтед» встретится с «большим» «Юнайтед» — из Манчестера.

Удивительно, что после 12 туров новичок находится выше топ-клуба: «Шеффилд» с 17 очками возглавляет группу, которая преследует первую четверку, «Манчестер» с 16 баллами находится на седьмом месте.

Дела команды Криса Уайлдера идут как нельзя лучше: ноль поражений в АПЛ с 28 сентября, а вратарь Дин Хендерсон (принадлежащий, кстати, «Манчестер Юнайтед»), является одним из лидеров АПЛ по «сухим» матчам. К сожалению, недавний дебютант сборной Англии не сможет сыграть против МЮ по условиям арендного соглашения.

Дин Хендерсон // Global Look Press

Обратим внимание на «манкунианцев». После многообещающего старта от команды ждали некой стабильности, но пока ею и не пахнет. Максимальная победная серия «красных дьяволов» в этом сезоне насчитывает лишь три игры, из которых только одна была проведена в АПЛ. С учетом освобождения Маурисио Почеттино норвежский наставник МЮ должен задуматься о том, как улучшить результаты команды.

Сервис Okko Sport, 24 ноября в 19:25 по мск.