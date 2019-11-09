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Матч лучших команд мира и "Локо" против "Краснодара": футбольный гид Sobesednik.ru

Общество - Спорт
02:05, 09 ноября 2019

Мануэль Нойер, Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Пеп Гвардиола // Global Look Press
Мануэль Нойер, Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Пеп Гвардиола // Global Look Press

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» и другие главные матчи перед международной паузой в дайджесте Sobesednik.ru.

Начнем с субботы. В Лондоне пройдет очередное дерби сезона в АПЛ: «Челси» примет «Кристал Пэлас».

«Челси» находится в хорошей физической форме, и результаты команды пока превосходят ожидания: «синие» находятся в топ-4 таблицы чемпионата и имеют хорошие шансы на выход из группы Лиги Чемпионов.

На неделе команда Фрэнка Лэмпарда провела сумасшедший матч в еврокубках: «Аякс» напомнил самого себя весеннего образца, вел со счетом 1:4, но упустил преимущество, закончив матч вдевятером.

Фрэнк Лэмпард // Global Look Press

В атаке «синих» все еще блистает Тэмми Абрахам, Жоржиньо осваивает роль ассистента, а Кристиан Пулишич неделю назад забил первые голы за «Челси».

После тяжелого начала сезона Фрэнку Лэмпарду удалось стабилизировать психологическое состояние молодой команды, некоторая часть которой в прошлом сезоне играла в Чемпионшипе. Это уже можно считать достижением.

У «Кристал Пэлас» дела сложнее. Коллектив Роя Ходжсона отлично стартовал в РПЛ, но уже три матча подряд не может победить в АПЛ. Справедливости ради необходимо заметить, что соперники у «стекольщиков» были топовыми: «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Лестер».

И сейчас на пути «Челси». Для «пенсионеров» этот матч крайне важен: после перерыва на игры сборных их ждет выезд на «Этихад» к «Манчестер Сити», поэтому потеря очков нежелательна.

Сервис Okko Sport, 9 ноября в 15:25 по мск.

Далее нас ждет два прекрасных вечерних матча. Начнем с центральной встречи в Бундеслиге.

«Бавария» примет «Боруссию» из Дортмунда. Команды к матчу подходят в принципиально разных состояниях.

Действующие чемпионы Германии на неделе расстались с Нико Ковачем. Хорват весь свой период работы в Мюнхене подвергался жесточайшей критике за примитивный стиль игры и искусственное сдерживание потенциала состава, но до нынешней осени результаты были хорошими, а именно победа в двух внутренних турнирах.

Но в последние недели «Бавария» жутко нестабильна. Она может разнести вице-победителя ЛЧ на его поле со счетом 2:7, а затем проиграть немецкому середняку со счетом 5:1.

Томас Мюллер // Global Look Press

До победного матча с «Олимпиакосом» (2:0) «Баварии» на протяжении 8 матчей не удавалось оставить счет «сухим».

«Боруссия» же близка к тому, чтобы выбраться из кризиса. После неудачной серии «шмели» выиграли три матча подряд во всех турнирах, последний из которых стала главным событием недели в Европе: «Дортмунд» проигрывал «Интеру» 0:2 к перерыву, но сумел перевернуть игру и одержать победу.

Сейчас «желто-черные» находятся в трех баллах от первого места в Бундеслиге и повысили свои шансы на выход из группы ЛЧ.

Но давайте вернемся к делам чемпионата. В прошлом сезоне «Боруссия» была очень близка к чемпионству. Но «Бавария» помешала. Мюнхенцы отыграли огромное отставание, а нокаутирующим ударом стала очная игра, что закончилась со счетом 5:1 в пользу гранда.

Т/к «Матч ТВ», 9 ноября в 20:25 по мск.

Параллельно в Англии состоится одна из двух центральных игр тура. «Лестер» примет «Арсенал».

«Лисы» находятся в потрясающей форме. На их счету четыре победы подряд во всех матчах, а в этом сезоне команда Брендана Роджерса проигрывала только «Юнайтед» и «Ливерпулю» на выезде. То есть объективно «Лестер» сейчас выглядит третьей силой в английском чемпионате. И выглядит таковой заслуженно.

У «Арсенала» же ситуация прямо противоположная. За неделю мало что изменилось. Проблема с Джакой все еще не решена, игра команды выглядит очень печально: в Лиге Европы «канониры» сыграли вничью с «Виторией Гимараинш».

Унаи Эмери // Global Look Press

Унаи Эмери все еще не удалось стабилизировать состав и прийти к оптимальному сочетанию игроков: сейчас разве что Ляказетт, Обамеянг и Гендузи не дают повода сомневаться в своей игре.

Сейчас положение вещей таково, что «Лестер» является полноценным фаворитом матча. «Лисы» опережают «канониров» на шесть очков, забивают почти в каждом матче сезона, а «Арсенал» испытывает проблемы на всех фронтах.

Сервис Okko Sport, 9 ноября в 20:25 по мск.

Перенесемся в воскресенье. Главной игрой российского уикенда станет поединок в Черкизове, где «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

Обе команды провели хорошие матчи в еврокубках, хоть «Локомотив» свой и проиграл.

В четверг «быки» вселили надежду на возвращение своей фирменной игры. Да, против них играл неосновной состав «Трабзонспора», но тут нужно сосредоточить свое внимание на «Краснодаре», а не уровне соперника. 

В первом тайме команда Мурада Мусаева хорошо комбинировала, а второй гол и вовсе можно назвать шедевром: как же великолепен Мануэл Фернандеш, когда он играет в футбол, а не мучает себя и окружающих.

Мануэл Фернандеш // Global Look Press

В воскресенье один из лучших игроков РПЛ последних лет вернется на стадион, где он и получил этот статус. 

«Локомотив» постепенно возвращает себе оптимальный вид. По словам Юрия Семина, к возвращению в состав близки Антон Миранчук и Федор Смолов, а Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов, тоже недавно лечившие травмы, были лучшими в составе «Локо» в матче с «Ювентусом».

Первая часть сезона в РПЛ близка к концу. «Зенит» пока единоличный лидер, но отрыв скромен.

«Локомотив» и «Краснодар», хоть открыто об этом не говорят, имеют чемпионские амбиции. Поражение в этом матче может стоить дорого. Речь не только о фактическом отставании, но и о статистике личных встреч, которая является ключевым компонентом при равенстве очков в таблице. А как мы помним по прошлому сезону, это может стоить очень дорого. «Краснодар» вот из-за этого вновь остался без Лиги Чемпионов.

Т/к «Матч ТВ», 10 ноября в 18:10 по мск.

Далее обратимся к главному матчу сезона. В Ливерпуле на «Энфилде» местный клуб примет «Манчестер Сити».

«Красные» пока идут по выдающемуся графику. За несколько месяцев «мерсисайдцы» проиграли лишь один матч (речь о матче с «Наполи» в ЛЧ), а в АПЛ за 11 туров «Ливерпуль» не выиграл лишь один раз.

Но необходимо отметить, что в последние недели победы команде Юргена Клоппа даются очень тяжело: последняя победа с разницей в два и более мячей в АПЛ состоялась два месяца назад (тогда пострадал «Ньюкасл»).

Новый вратарь «Сити» Кайл Уокер // Global Look Press

Однако, с другой стороны, можно заявить, что «Ливерпуль», несмотря на игровые трудности, стабильно добивается результата в матчах, где соперник всегда оказывает ожесточенное сопротивление. Вот и думайте.

«Сити» же тоже стабилен. Хоть уже дважды в этом сезоне АПЛ «горожане» проиграли, но в чемпионате действующие чемпионы одержали три победы подряд.

Сейчас для команды Пепа Гвардиолы настает очень важный момент. В прошлом году аналогичная ситуация была в начале января: тогда «Сити» проиграл несколько матчей, а «Ливерпуль» нарастил преимущество, но в очном матче «горожане» обыграли соперника, потом сократили отставание, а затем и вовсе опередили «мерсисайдцев».

Сейчас чемпионы Европы имеют шестиочковое преимущество над конкурентом, но ближайшая игра может многое изменить.

Сервис Okko Sport, 10 ноября в 19:25 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет игра в Турине, где «Ювентус» примет «Милан».

Команда Маурицио Сарри совершила очень сложную поездку в Москву, где победа была добыта лишь в последние минуты матча с «Локомотивом».

СМИ и комментаторы справедливо говорят, что пока это еще коллектив Аллегри, а не Сарри.

«Бьянконери» демонстрируют невероятную стабильность и умение добывать результат, хотя в этом сезоне во всех турнирах на счету туринского гиганта лишь две победы с разницей в два и больше мячей. Но и поражений не было вовсе.

Дуглас Коста (в центре) // Global Look Press

Маурицио Сарри теперь не является таким отчаянным противником ротации: в последних нескольких матчах опытный тренер регулярно меняет стартовый состав, хотя на всю Европу он известен как сторонник стабильной основы.

Что можно сказать про «Милан»? Только то, что в стане «россонери» все плохо. Летом, как показалось, клуб решил сделать адекватные шаги: наняли интересного тренера, отказались от Лиги Европы для стабилизации ситуации в команде.

Но неудачное начало сезона закончилось странными решениями: увольнение Джампаоло после победного матча, приглашение тренера Пиоли, который в четырех матчах одержал лишь одну победу.

В последнем матче «Милан» вновь сыграл неудачно и проиграл «Лацио». А теперь против них выйдет машина по набиранию очков.

Назначение Пиоли фанаты встретили крайне негативно. Сейчас у него есть шанс изменить ситуацию. Достаточно лишь... сотворить чудо.

Т/к «Матч ТВ», 10 ноября в 22:40 по мск.

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Мануэль Нойер, Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Пеп Гвардиола // Global Look Press

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