Юрий Палыч всех влюбил: "Локо" проиграл "Ювентусу", хоть и был близок к победе

«Локомотив» кардинально поменял игровой стиль в ответном матче с «Ювентусом», был близок к победе, но упустил ничью в самой концовке.

Все мы помним, к чему привел выезд москвичей в Турин. Команда Юрия Семина храбро сражалась с грандом, оборонялась почти все 90 минут, но не выдержала: упустила победный счет и проиграла матч.

Сейчас видно, что тот визит дорогого стоил. У «Локо», учитывая весь кризис состава у «красно-зеленых», наметился игровой спад после поездки в Турин: разгромное поражение от «Спартака» и невыразительная ничья с «Уфой».

Сейчас состав москвичей был получше: на левый фланг обороны вернулся Мацей Рыбус.

Вообще стартовое сочетание «Локомотива» удивило: оно было самым атакующим из всех, что мы видели в этой ЛЧ. Семин отказался от Мурило в основе, доверившись схеме 4-2-3-1.

Но мы никогда не узнаем, каким был план «Локо», так как все изменил Маринато Гильерме. Обычный штрафной превратился в гол из-за неловкой игры российского бразильца.

Но психологически этот момент никак не повлиял на команду Юрия Семина. Кажется, что в первые 15 минут матча «красно-зеленые» провели больше атак, чем за всю игру в Турине.

И одна из таких атак завершилась голом. Крыховяк и Мариу прекрасно сыграли у правого края штрафной «Ювентуса», выведя на подачу Мацея Рыбуса. Польский защитник совершил прекрасный кросс на голову Алексею Миранчуку, который угодил в штангу. К счастью, сам же Алексей был первым на отскоке. Неожиданно, но абсолютно логично счет стал равным.

Главное, что бросалось в глаза — это смелость «Локо». Не хочу сказать, что они трусили в Италии, но команда показала, что в рамках одного матча она может смело и агрессивно играть с соперником такого уровня.

Если в Турине «железнодорожники» предпочитали не рисковать, то в Москве почти каждый отбор на своей половине поля или в центре превращался в контратаку. И атаки эти были хорошими: за всю игру москвичи нанесли 18 ударов, что на один больше, чем у «Юве». К тому же восемь из этих 18 выстрелов были совершены из пределов штрафной. Это говорит о том, что «Локомотив» не испытывал проблем с доставкой мяча в штрафную соперника.

Разумеется, необходимо признать, что такая игра «Локо» означала плохую игру «Юве». Это не значит, что и «красно-зеленые» плохи, просто реальность такова, что хорошие матчи с топ-клубами наши могут выдавать лишь в плохие дни этих топ-клубов.

За весь первый тайм у «Юве» была лишь пара хороших моментов: заброс за спину защитникам и последовавший за этим удар Гонсало Игуаина с близкого расстояния (Гильерме спас и заслужил прощение за ляп) и очень плохой удар Роналду из пределов штрафной. Нельзя сказать, что по каким-либо значимым компонентам «Локомотив» уступил «Ювентусу» в первом тайме.

Вообще в плане борьбы москвичи провели матч, близкий к выдающемуся. Лидером по отборам неожиданно стал Рифат Жемалетдинов: ему удались три из шести попыток. По перехватам «Локо» вовсе превзошел туринцев: 20 на 8, семь из которых на двоих совершила пара Баринов — Крыховяк (снова отличный матч в исполнении связки опорников).

Отдельно стоит отметить Алексея Миранчука. Уже второй год подряд он играет в Лиге Чемпионов, но только сейчас он начал показывать прекрасную игру в этом турнире. В матче с «Ювентусом» у него шесть ударов, 58 передач (31 из которых была направлена в финальную треть поля), три успешных попытки дриблинга (наряду с Игуаином и Костой — лучший по показателю в матче). В худшие свои матчи Алексей очень часто совершал ненужные обводки, делал много лишних движений, вредящих командной игре, но сегодня он был максимально полезным, за что справедливо может считаться одним из лучших игроков матча.

Про второй и победный гол «Ювентуса» нет смысла много говорить. На замену вышел Дуглас Коста, а минуты с 70-й «Локо» снова физически подсел. В моменте с голом почти вся оборонительная линия москвичей банально не успела за дриблингом бразильца, который добился выхода один на один с Гильерме. В оставшиеся две минуты «Локо» ничего не смог сделать.

После матча Юрий Семин справедливо отметил, что тактика в этом матче была вторична: «Локомотив» больше играл сердцем.

Мы очень много (и заслуженно) ругаем «Зенит» за отсутствие плана «Б» в матчах с «Лейпцигом» и восхищаемся пражской «Славией», которая с самым дешевым составом в ЛЧ (всего 40 миллионов евро) добывает ничьи на «Камп Ноу» и «Джузеппе Меацца».

Сегодня «Локо» был очень похож на эту смелую и очаровательную «Славию». И проигрывать так — вовсе не стыдно.