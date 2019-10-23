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Нет вариантов: почему глупо критиковать "Локо" за тактику в матче с "Ювентусом"

Спорт
01:59, 23 октября 2019

Global Look Press
Global Look Press

Московская команда была в 16 минутах от победы в Турине, но дуплет от Пауло Дибалы лишил «Локо» сенсации (1:2).

Сейчас «Локомотив» переживает крайне непростой этап сезона. Большая нагрузка, множество травм и срыв игрового ритма матчами сборных явно не облегчает жизнь команде Юрия Семина.

Состав на игру с «Ювентусом» читался: в связи с травмами Антона Миранчука, Федора Смолова и Мацея Рыбуса вышедший в турине набор футболистов был предсказуемым. Удивила схема: во второй раз в сезоне «Локо» сыграл в пять защитников — до этого Юрий Семин прибегал к этой схеме в поединке с «Краснодаром».

Тогда получилось неудачно: москвичи не смогли победить деморализованный «Краснодар» (за несколько дней до этого «быки» получили 4:0 от «Олимпиакоса») и вообще выглядели довольно слабо. Но в матче с «Ювентусом» переход на эту формацию был объясним: Маурицио Сарри, известный своей любовью к схеме 4-3-3, пробует что-то новое, расставляя туринцев в 4-3-1-2. Очевидно, что против пары Роналду — Дибала (а во втором тайме — уже против тройки Роналду — Игуаин — Дибала) одной центральной пары защитников может не хватить.

Тактика «Локо» на игру была максимально предсказуема: играть строго в обороне, отказаться от прессинга («Юве» — это не «Байер», таких детских ошибок туринцы себе не позволяют).

Если Мурило, Хеведес и Чорлука составляли центр обороны, то выше играли Баринов и Крыховяк, которые почти не участвовали в атакующей игре: оба совершили лишь по восемь передач вперед (из основного состава «Локо» только у Эдера меньше (пять передач). Также центральные хавбеки москвичей сделали на двоих восемь пасов в финальную треть поля. Зато оба были хороши в оборонительных компонентах: Баринов совершил три удачных отбора из пяти попыток (лучше в этом был только Хуан Куадрадо из «Ювентуса» с тремя успешными отборами из трех попыток). Крыховяк же дважды вступал в отбор, дважды же выйдя победителем из единоборства.

Но оба полузащитника «Локо» имеют прямое отношение к пропущенным голам москвичей. В случае с первым голом Дмитрий Баринов попросту не успел накрыть левую ногу Пауло Дибалы, забившего идеальным обводящим дальним ударом. А спустя две минуты «Юве» забил снова, закончив игру: Крыховяк и Баринов по непонятной причине (банальная усталость после 79 минут оборонительного ада — или неверие в то, что Алекс Сандро может хорошо пробить с дальнего расстояния?) слишком пассивно встречали левого защитника хозяев, который нанес мощнейший удар по воротам Гильерме. После сейва Маринато мяч отскочил к Пауло Дибале, которого не успел удержать Брайан Идову, настрадавшийся в этом матче при игре против Хуана Куадрадо.

В итоге «Локо» был уставшим настолько, что ни единой позиционной атаки до финального свистка не провел. «Ювентус» выстрадал важную победу, а «Локо» потерпел второе подряд поражение в ЛЧ.

Какие выводы можно сделать? Очевидно, что Семин выжал максимум из имеющихся ресурсов. Вы можете сказать, что «Локо» сыграл в убогий автобус, но какое поражение лучше: c шансами на победу до 77-й минуты — или получить условные семь голов от условного «Ливерпуля» на условном «Энфилде», но стараться лезть в атаку? Это уже дело вкуса.

Можно упрекнуть Юрия Семина в том, что он долго не вмешивался в игру, не поменял измотанного Брайана Идову, который в эпизоде со вторым голом явно не успел за Дибалой. Но тренер после матча заявил, что вариантов усилить игру не было.

«Локомотив» провел хорошую, но далеко не безупречную оборонительную игру с одной из лучших команд мира. Требовать большего от российской команды мы не можем. 

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