Глава РУСАДА заявил о высоком риске отстранения РФ от двух ближайших Олимпиад

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о возможных последствиях нового допинг-скандала.

Как передает «Интерфакс», глава РУСАДА считает высокой вероятность того, что Россию могут отстранить от ближайших Олимпийских игр.

«Реальна угроза отстранения от двух Олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю», — заявил он, добавив, что среди негативных последствий нового допинг-скандала следует назвать также отставки российских представителей со всех постов в международных спортивных организациях, — «А кроме всего прочего, Россия будет закрыта для международных соревнований, а спортсмены будут ограничены в праве выступлений. Будет наложен ряд существенных мер, которые окажут катастрофическое влияние на развитие спортивной юрисдикции».

Напомним, о том, что РУСАДА могут лишить статуса соответствия, стало известно после того, как в конце сентября немецкий телеканал ARD сообщил, что WADA подозревает Московскую антидопинговую лабораторию в корректировке показателей российских спортсменов на протяжении последних полутора лет. После этого WADA предоставило РУСАДА три недели на то, чтобы дать объяснения по поводу якобы имевших место незаконных изменений в базе данных.