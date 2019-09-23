Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно "исчерпывающе" ответить WADA, считают в ОКР

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ситуация вокруг возможного отстранения России от участия в Олимпийских играх в 2020 году в Токио «очень серьезная».

Он заявил, что за три недели, отведенные WADA, организациям, отвечающим за передачу баз данных, «необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории».

Поздняков заявил «Интерфаксу», что угроза отстранения России от Олимпиады вполне реальна, несмотря на все дипломатические усилия, которые комитет затратил на возвращение доверия международного спортивного сообщества.

В свою очередь, глава антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвал «не демонизировать международные организации» и не считать расследования «нападением на Россию».

«Эти старые клише надо убрать, что Запад давит на СССР, Запад давит на Россию», – сказал Ганус.

По мнению главы антидопинговой организации, для решения вопросов, связанных с расследованиями WADA, «нужно просто нормально работать».

Накануне пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов назвал информацию о возможности отстранения России от Олимпийских игр в Токио слухами.